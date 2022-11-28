Мишеля де Нотр Дама, более известного под прозвищем Нострадамус, называют самым известным в мире предсказателем будущего и «пророком 16-го века». Основное наследие французского алхимика и поэта – сборник четверостиший-катренов. Считается, что в них содержатся пугающе точные пророчества о будущем. И действительно, расшифровка и трактовка катренов поражает совпадением с реальными событиями.
Зло продержится семь месяцев, королю придется отречься: что значат пророчества Нострадамуса на 2023 год
В декабре исполняется 520 лет со дня рождения знаменитого предсказателя Мишеля Нострадамуса, но даже спустя пять веков споры о его личности и предсказаниях не утихают. Чтобы не потерять веры в будущее, люди начинают чаще обращаться к пророчествам алхимиков. Один из самых известных – Нострадамус, ведь большая часть из того, что он предсказывал, сбылась, пишет robb.report.
Посмотрим, что говорят катрены Нострадамуса, которые считают относящимися к 2023 году.
Прогноз Нострадамуса на 2023 год – «двойной союз» и «свет Марса»
Катрен 5/23 гласит: «Два претендента объединятся вместе / Когда большинство других объединится с Марсом / Африканский лидер напуган и дрожит / Двойной союз разделен флотом».
Автор книги «Нострадамус: полные пророчества о будущем» Марио Ридинг толковал это как политический альянс двух держав для ведения совместной борьбы. Но такая интерпретация недавно была подвергнута сомнению его сыном Лори, который продолжил дело отца. Лори Ридинг считает, что «африканский лидер» – это уроженец ЮАР Илон Маск.
Действительно, этот катрен со строкой из другого стиха «свет Марса погаснет», возможно, указывает на то, что мечты Маска о колонизации красной планеты будут разбиты.
Впрочем, другой катрен, тоже помеченный в качестве пророчества на 2023 год, многие толкователи считают тревожным. «Семь месяцев Великой войны / Люди умерли от злодеяний / Руан, Эвре не должны пасть перед королем» –примерно так можно перевести его содержание. Специалисты по наследию Нострадамуса отмечают, что нет никаких других уточняющих данных о том, почему упомянуты именно французские города, как нет и понимания, в 2023 году указанные семь месяцев начнут отсчет или же подойдут к концу.
По некоторым косвенным данным из других пророческих четверостиший, толкователи предполагают, что результатом альянса лидеров будет «новый мировой порядок», но он окажется недолговечным, и не факт, что это событие произойдет в 2023 году. Также отмечается, что один из упомянутых лидеров – сильный мужчина, а второй – либо женщина, либо мужчина, пользующийся меньшим авторитетом, чем его партнер.
Экономический кризис в 2023 году: что сказал Нострадамус
Сегодня никого не удивит пессимистичный экономический прогноз на ближайшие месяцы. Похоже, эти настроения почти 5 веков назад как-то предвидел Мишель де Нотр Дам.
«Так высоко поднимется бушель пшеницы / Что человек будет ближнего есть». Остается только надеяться, что последняя фраза – фигура речи, а не прогноз на 2023 год.
Природные катаклизмы и экология в пророчествах Нострадамуса на 2023 год
Глобальное потепление с каждым годом становится все более серьезной проблемой и, видимо, никуда не денется к 2023 году. Нострадамус, написав следующий катрен, похоже, предвидел, что экологический кризис будет обостряться: «Сорок лет не будет видно радуги / Сорок лет её будут видеть каждый день / Сухая земля станет еще более иссохшей / И будут великие наводнения затем». Не хотелось бы, чтобы 2023 год открывал четыре десятилетия роковой борьбы с изменениями климата, пишет thevoicemag.ru.
Но правда еще и в том, что на самом деле большинство пророчеств Нострадамуса оставляют очень широкое поле для толкования, и любой человек буквально может вложить что угодно в его строки. Поэтому никто не может сказать однозначно, гением или шарлатаном был французский аптекарь...