Зло продержится семь месяцев, королю придется отречься: что значат пророчества Нострадамуса на 2023 год

В декабре исполняется 520 лет со дня рождения знаменитого предсказателя Мишеля Нострадамуса, но даже спустя пять веков споры о его личности и предсказаниях не утихают. Чтобы не потерять веры в будущее, люди начинают чаще обращаться к пророчествам алхимиков. Один из самых известных – Нострадамус, ведь большая часть из того, что он предсказывал, сбылась, пишет robb.report.

Посмотрим, что говорят катрены Нострадамуса, которые считают относящимися к 2023 году.

Прогноз Нострадамуса на 2023 год – «двойной союз» и «свет Марса»

Катрен 5/23 гласит: «Два претендента объединятся вместе / Когда большинство других объединится с Марсом / Африканский лидер напуган и дрожит / Двойной союз разделен флотом».

Автор книги «Нострадамус: полные пророчества о будущем» Марио Ридинг толковал это как политический альянс двух держав для ведения совместной борьбы. Но такая интерпретация недавно была подвергнута сомнению его сыном Лори, который продолжил дело отца. Лори Ридинг считает, что «африканский лидер» – это уроженец ЮАР Илон Маск.

Действительно, этот катрен со строкой из другого стиха «свет Марса погаснет», возможно, указывает на то, что мечты Маска о колонизации красной планеты будут разбиты.