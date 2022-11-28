Всегда болезненно переживать разлад в отношениях, но, кажется, еще неприятнее узнать о том, что твоя половинка тебе изменяет. Однако если знаешь, почему человек может предать, шансы избежать неверности повышаются, пишет Супер.
Психотерапевт назвал самую частую причину измен в паре
Психотерапевт назвал самую частую причину измен в паре
Семейный психотерапевт Лаура Кохун рассказала изданию Huffpost о самой частой причине измен в паре.
По словам специалиста, всему виной недостаток секса. «Отсутствие физической близости может заставить человека чувствовать себя нелюбимым. Это побуждает его искать кого-то в другом месте, чтобы удовлетворить свои потребности», – объяснила Лаура Кохун. Психотерапевт также отметила, что поводов для измены на самом деле может быть множество – от потребности в разнообразии до отсутствия любви.