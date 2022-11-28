Психотерапевт назвал самую частую причину измен в паре

По словам специалиста, всему виной недостаток секса. «Отсутствие физической близости может заставить человека чувствовать себя нелюбимым. Это побуждает его искать кого-то в другом месте, чтобы удовлетворить свои потребности», – объяснила Лаура Кохун. Психотерапевт также отметила, что поводов для измены на самом деле может быть множество – от потребности в разнообразии до отсутствия любви.