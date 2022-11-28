Портал Limon стал еще ближе к читателям. Мы открываем новые возможности для коммуникации и вызываем вас на откровенный разговор! Запретных тем не существует – все ограничения лишь в нашей голове. Прямой эфир программы каждую среду с 19:00 до 21:00, смотрите ниже!
ЛИМОНАД-ШОУ ⟩ «Я не зарабатываю ничего и плачу из своего кармана»: популярный таллиннский блогер раскрыла подноготную популярнейших вечеринок Эстонии
Темой вечера в среду, 30 ноября, было: «Женская дружба, женская солидарность: бывает или нет».
В эфир «Лимонад-шоу» пришла популярный фуд-блогер Эстонии – Валерия Зимбицкая, более известна, как @tallinnperfectfood, создатель популярных женских вечеринок «Бабье утро» и «Бабий вечер».
«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель!
Вначале вечера вместе с психологом обсудили основные аспекты дружбы, и определились, чем отличается дружба от приятельства, а также подняли важные, интересующие слушателей вопросы:
- Существует ли женская дружба?
- Кто же такой настоящий друг?
- Какая дружба крепче женская или мужская?
- Как узнать подруга она тебе или нет?
- Откуда пошел стереотип, что женской дружбы не существует?
В прямом эфире «Лимонад-шоу» поговорили о женской энергии и солидарности. Почему к такой связи общество относится настолько критично и со скепсисом? Действительно ли женской дружбы не бывает?
На 45 минуте подкаста в студию присоединилась Валерия, которая пришла не с пустыми руками. Как прирожденный фудблогер, она, конечно же, принесла что-то вкусное и съедобное: этим вечером удалось насладиться сыром чеддер с карамелизированным луком, но речь пойдет не о еде, а о дружбе, женской!
Разговор зашел и о ревности к подругам, Валерия призналась, что не задумываясь оставила мужа ночевать один на один у подруги. Муж пропустил свой поезд и выхода не было. Друг Леры с удивлением вопрошал: «Лер, ты нормальная?», – как такое можно допустить и не сгорает ли она от ревности, ведь подруга эффектная женщина. «До момента, пока ты не спросил, даже мысли такой не возникало. Я настолько уверена в людях, которых допускаю в свой круг», – с удивлением призналась Лера.
Перейдя к теме создания и организации вечеринок для женщин, Лера рассказала о своей боли:
«Изначально, когда мероприятия только-только создавались, действительно, приходили блогеры и могло создаться впечатление, что это тусовка для блогеров и социально-активных людей, но это не так! "Бабье утро" – это про то, чтобы обычные люди, как я, выходили и общались, знакомились. Я так рада, что заявки на участие присылают и с кисами на аватарках, и женщины абсолютно разных возрастных категорий. Девочки просто хотят сходить и отвлечься, развлечься, собираются на мероприятии нормальные, обычные девчонки, которые хотят круто отдыхать».
«Я создаю "Бабье утро" для души, здесь абсолютно отсутствует коммерческий интерес, я ничего с этого не зарабатываю, а чаще дажа сама доплачиваю. Это мое детище, моя потребность. Откровенно говоря, моя большая цель – собрать Певческое поле девчонок!»
Традиционно, среди всех присланных историй на info@limon.ee мы разыграли приятные подарки! А за яркие звонки в прямой эфир – раздали несколько сертификатов в кафе Kofeman, а также посещение огненной вечеринки от @tallinnperfectfood – «Бабье утро»!
Дозванивайся, рассказывай свою историю и забирай призы!
Победители последнего осеннего эфира:
****754 – сертификат в Kofeman
*****7785 – билет на «Бабье утро»