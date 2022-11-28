ЛИМОНАД-ШОУ ⟩ «Я не зарабатываю ничего и плачу из своего кармана»: популярный таллиннский блогер раскрыла подноготную популярнейших вечеринок Эстонии

Темой вечера в среду, 30 ноября, было: «Женская дружба, женская солидарность: бывает или нет».

В эфир «Лимонад-шоу» пришла популярный фуд-блогер Эстонии – Валерия Зимбицкая, более известна, как @tallinnperfectfood, создатель популярных женских вечеринок «Бабье утро» и «Бабий вечер».

30.11.22 Limonad šou podcast Фото: Taavi Sepp

«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель!

Вначале вечера вместе с психологом обсудили основные аспекты дружбы, и определились, чем отличается дружба от приятельства, а также подняли важные, интересующие слушателей вопросы:

Существует ли женская дружба?

Кто же такой настоящий друг?

Какая дружба крепче женская или мужская?

Как узнать подруга она тебе или нет?

Откуда пошел стереотип, что женской дружбы не существует?

В прямом эфире «Лимонад-шоу» поговорили о женской энергии и солидарности. Почему к такой связи общество относится настолько критично и со скепсисом? Действительно ли женской дружбы не бывает?

На 45 минуте подкаста в студию присоединилась Валерия, которая пришла не с пустыми руками. Как прирожденный фудблогер, она, конечно же, принесла что-то вкусное и съедобное: этим вечером удалось насладиться сыром чеддер с карамелизированным луком, но речь пойдет не о еде, а о дружбе, женской!