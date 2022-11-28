Энергетический напиток давно востребован среди молодежи. Его можно купить в любом магазине, и он заряжает бодростью, особенно если человек плохо спит перед учебой, работой или важным днем. Врачи до сих пор спорят, вызывают ли энергетики зависимость. Дело в неоднозначном составе напитка.
Что будет с организмом, если каждый день пить энергетики
В него входят: кофеин, сахар, вкусовые добавки, таурин и D-глюкуронолактон. Именно кофеин вызывает привыкание и провоцирует тревожность у большинства людей.
В чем вред энергетиков
Главный вред энергетических напитков — в ингредиентах. За счет состава, о котором мы говорили выше, одна банка энергетика возбуждает организм как семь чашек кофе. При этом напиток наносит тотальный вред сердечно-сосудистой системе, что вызывает учащенное сердцебиение, повышение давления и даже риск возникновения сердечной ишемии.
Также энергетики действуют как психостимуляторы. Если после выпитой банки вы чувствуете тревогу, панику или головную боль — напиток влияет на нервную систему. Параллельно энергетик негативно воздействует на ЖКТ: повышается кислотность желудка, может возникнуть изжога и диарея.
При длительном употреблении энергетики могут вызывать тошноту, тревожность и тремор, появление аритмии, повышать артериальное давление. Если за раз употребить большое количество напитка, это может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже привести к летальному исходу. Например, употребление более четырех банок энергетиков подряд может вызвать негативные изменения электрической активности сердца и артериального давления.
Польза энергетиков
В том, что энергетики могут взбодрить человека на три-четыре часа, кто-то может в увидеть пользу для себя. По результатам некоторых исследований энергетики даже улучшают память. Но важно осознавать, что несколько часов вдохновленной работы могут обернуться раздражительностью, усталостью и негативными последствиями для организма. Желательно относиться к энергетику как к напитку в исключительных случаях, крайне не рекомендуется пить его регулярно.