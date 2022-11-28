Что будет с организмом, если каждый день пить энергетики

В него входят: кофеин, сахар, вкусовые добавки, таурин и D-глюкуронолактон. Именно кофеин вызывает привыкание и провоцирует тревожность у большинства людей.

В чем вред энергетиков

Главный вред энергетических напитков — в ингредиентах. За счет состава, о котором мы говорили выше, одна банка энергетика возбуждает организм как семь чашек кофе. При этом напиток наносит тотальный вред сердечно-сосудистой системе, что вызывает учащенное сердцебиение, повышение давления и даже риск возникновения сердечной ишемии.

Также энергетики действуют как психостимуляторы. Если после выпитой банки вы чувствуете тревогу, панику или головную боль — напиток влияет на нервную систему. Параллельно энергетик негативно воздействует на ЖКТ: повышается кислотность желудка, может возникнуть изжога и диарея.

При длительном употреблении энергетики могут вызывать тошноту, тревожность и тремор, появление аритмии, повышать артериальное давление. Если за раз употребить большое количество напитка, это может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже привести к летальному исходу. Например, употребление более четырех банок энергетиков подряд может вызвать негативные изменения электрической активности сердца и артериального давления.

Польза энергетиков