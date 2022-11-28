Лишившаяся больших доходов солистка Little Big Софья Таюрская: «В Америке живем толпой в одном доме»

После выпуска провокационного видеоклипа и осуждения спецоперации, солисты Little Big покинули страну. Сейчас Софья Таюрская и Илья Прусикин проживают в Лос-Анджелесе, они вынуждены ютится в съемном жилье. Музыканты планируют покорить западную аудиторию, уже записан новый альбом, который выйдет весной следующего года. А пока исполнители хита Uno только осваиваются в другой стране, изучают английский язык с репетитором. Вокалисты получили грин-карту по визе «талантливых людей».

«В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (Алина Пязок – сооснователь и продюсер группы Little Big – прим. ред.), я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг. У меня нет по жизни таких штук, что если я попала в какие-то предлагаемые обстоятельства и они меня пугают, или я не могу к ним адаптироваться. Такого не существует, я могу где угодно существовать. Даже если комната два на два, я все равно ее обустрою, мне будет уютно и хорошо. Пока живем, все нормально», – прокомментировала 31-летняя певица.

Напомним, ранее Софью называли разлучницей, якобы, она увела Прусикина у его первой супруги Ирины Смелой. Однако артистка оправдывалась, что солист Little Big развелся с женой в 2019 году, а встречаться она с ним стала только спустя год после расставания.