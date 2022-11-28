НЕСПРАВЕДЛИВО ⟩ Эстонка в инвалидном кресле: гинеколог странно смотрит на меня, когда...

Кармен признается, что из-за инвалидной коляски многие люди сначала воспринимают ее не как женщину, а как человека с ограниченными возможностями. «Думаю, что комплексы находятся скорее в моей голове. Фильтр сравнения себя с другими опережает реальную жизнь, и поэтому отношения остаются либо несложившимися, либо крайне поверхностными», – признается эстонка.

Девушка жалуется, что в ней мало кто видит сексуальную женщину. В то время как многие женщины испытывают комплексы по поводу своего тела и способа самовыражения, Кармен сложнее установить с мужчинами эмоциональную связь.

Сексуальная жизнь людей с ограниченными возможностями полна трудностей

На приеме у гинеколога Кармен пришлось столкнуться с удивленным лицом специалиста, когда она попросила провести осмотр или выписать ей рецепт на контрацептивы. К слову, сложность возникла уже на приеме у врача, ведь в кабинете у гинеколога нет пандуса для проезда инвалидных колясок

По словам Кармен, сексуальная жизнь людей с ограниченными возможностями является неоправданно табуированной темой в Эстонии, но это должно измениться. Она также отмечает, что инвалиды почти не рассматриваются мужчинами в приложениях для знакомств.

«Но мы не должны ожидать, что общество само откроет двери и приведет нам партнера. Отношения трудно строить и поддерживать, но если не пытаться, ничего не получится», – говорит Кармен.

Фото: Erakogu