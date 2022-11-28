Антон Хаманов стал победителем эстонской интеллектуальной игры «Ва-банк», которую транслирует Канал 7. Его выигрыш составил 5078 евро по итогам пяти игр, и полученную сумму Антон планирует потратить на отдых.
Переехавший в Таллинн из Петербурга знаток Антон Хаманов «обанкротил» создателей телевикторины «Ва-банк»
Интеллектуальные игры – тоже игры, своеобразные соревнования не только на знания, но и на быстроту реакций. Ведь мы все видим, как порой один игрок жмет на заветную кнопку быстрее другого и забирает очки себе.
– Антон, кажется, что вы все проходите тест на скорость реакций?
– Да, я считаю, что это основная составляющая игры. Очень часто в тройке все игроки сильные, и тогда все решает только реакция: надо не только знать, но и быстро отвечать. В этом и есть спорт.
– Сложно быстро реагировать и правильно отвечать, когда тебя снимают?
– Да, нервы на первой игре были на пределе. Это как психологическое давление. Но после первой игры привыкаешь и к камерам, и к ведущему, и к софитам, и к процессу.
– Были ли в «Ва-банке» для тебя очень сложные вопросы?
– Да. Я не очень хорош в знании искусства. Был сложный вопрос о румынском живописце, чье имя я так и не запомнил.
– Откуда у тебя столько знаний?
– Не сказал бы, что у меня их очень много. Так сложилось, что с детства люблю что-то читать, чем-то новым интересоваться, и получается, что все свободное время уходит на познание нового. Поскольку память не слишком плохая, что-то остается в голове.
– Правда ли, что самый сексуальный орган у мужчины, это мозг?
– Сексуальность я больше рассматриваю по отношению к женщинам. Мозг –определяющий орган у любого человека, в том числе он отвечает и за сексуальность. Здесь вопрос процента влияния. Если не самый, то один из.
– Ты совладелец ресторана Põhja Öökull. Какой стиль работы как руководитель ты предпочитаешь?
– В какой-то степени авторитарный. У нас есть разделение обязанностей. Но я стараюсь лично участвовать во многом. Делю, чтобы не только руководить, но и работать. В руководстве бизнесом важно проявлять личные усилия, и тогда люди, которые рядом с тобой работают, тоже стараются работать, как и ты. Я не всегда делаю все хорошо, это было бы слишком самоуверенно сказать, но мы работаем как одна команда, потому что все участвуем в процессе.
– Дай совет тем, кто хочет быть умным?
– Читайте книги.
– На что потратишь выигранную сумму?
– Хотелось бы отдохнуть, зима в Эстонии специфическая. Если получится, съездил бы ненадолго в теплые страны.
Эстонская игра «Ва-банк» – это вариант всемирно известной телеигры Jeopardy! В каждом выпуске программы место за игровыми пультами занимают три интеллектуала. Им предстоит отвечать на вопросы из различных областей знаний. Каждый вопрос имеет свою стоимость. Если участник дает верный ответ, сумма переходит к нему на счет, если ошибается, очки снимаются. По ходу игры лидеры могут меняться несколько раз, ведь стремящиеся к победе люди готовы рисковать, лишь бы вырваться вперед. Это отличный способ проверить свои знания, узнать что-то новое и понаблюдать за азартной борьбой интеллектуалов!
Антон Хаманов переехал в Таллинн из Санкт-Петербруга несколько лет назад. Он стал участником игр «Что? Где? Когда?» еще в середине 90-х. В последний год его главной профессиональной деятельностью является организация интеллектуальных игр.