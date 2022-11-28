Переехавший в Таллинн из Петербурга знаток Антон Хаманов «обанкротил» создателей телевикторины «Ва-банк»

Интеллектуальные игры – тоже игры, своеобразные соревнования не только на знания, но и на быстроту реакций. Ведь мы все видим, как порой один игрок жмет на заветную кнопку быстрее другого и забирает очки себе.

– Антон, кажется, что вы все проходите тест на скорость реакций?

– Да, я считаю, что это основная составляющая игры. Очень часто в тройке все игроки сильные, и тогда все решает только реакция: надо не только знать, но и быстро отвечать. В этом и есть спорт.

– Сложно быстро реагировать и правильно отвечать, когда тебя снимают?

– Да, нервы на первой игре были на пределе. Это как психологическое давление. Но после первой игры привыкаешь и к камерам, и к ведущему, и к софитам, и к процессу.

– Были ли в «Ва-банке» для тебя очень сложные вопросы?

– Да. Я не очень хорош в знании искусства. Был сложный вопрос о румынском живописце, чье имя я так и не запомнил.

Антон Хаманов. Фото: Мадис Вельтман

– Откуда у тебя столько знаний?

– Не сказал бы, что у меня их очень много. Так сложилось, что с детства люблю что-то читать, чем-то новым интересоваться, и получается, что все свободное время уходит на познание нового. Поскольку память не слишком плохая, что-то остается в голове.

– Правда ли, что самый сексуальный орган у мужчины, это мозг?