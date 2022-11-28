Пн, 28.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Психолог раскрыла основные причины нежелания мужчин жениться

Limon.ee
Психолог раскрыла основные причины нежелания мужчин жениться
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Психолог назвала основные причины, которые вызывают у мужчин нежелание идти в ЗАГС, пишет sport24.

Среди наиболее популярных – страх, связанный с негативным отношением мужчины к институту семьи. Чаще всего имеется в виду боязнь повторения сценария брака родителей.

«Несчастливый брак родителей – скандалы, взаимные обвинения, обиды. Либо же родители мужчины жили хорошо и легко, а потом некрасиво развелись, вовлекая его во взрослые разборки. И теперь, что логично, он боится такого же, но уже в своей семье», – сказала эксперт.

Второй причиной являются страхи ситуативные: отношения как будто текут самостоятельно и неожиданно становятся серьезными, когда мужчина сам того не ведает.

«Порой женщина так сильно хочет замуж, что только вчера говорила о комфортной для двоих любви без обязательств, а уже сегодня зовет к нему в квартиру погостить своих дальних родственников. Так нельзя. Желание жениться должно быть обоюдным и свободным. Не после угроз, шантажа и «ну так получилось как-то само собой».

Нередко причина состоит в страхах, которые навязаны матерью мужчины. Тем более если она имеет на него значительное влияние и не отпускает далеко от себя.

«Если мужчина не сепарирован от мамы, то абсолютно любая женщина, даже самая идеальная, будет все равно плохой и не дотянет до роли невесты, мама отговорит. Важно отметить, что у психологически зрелого мужчины мама – это мама, а жена – это жена. И чтобы никакой путаницы! И важно понимать, что сепарация должна быть с обеих сторон: и мужчина, и его мама должны жить своей жизнью», – поделился мыслями психолог.

Ключевые слова
Наверх