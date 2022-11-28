Психолог раскрыла основные причины нежелания мужчин жениться

Среди наиболее популярных – страх, связанный с негативным отношением мужчины к институту семьи. Чаще всего имеется в виду боязнь повторения сценария брака родителей.

«Несчастливый брак родителей – скандалы, взаимные обвинения, обиды. Либо же родители мужчины жили хорошо и легко, а потом некрасиво развелись, вовлекая его во взрослые разборки. И теперь, что логично, он боится такого же, но уже в своей семье», – сказала эксперт.

Второй причиной являются страхи ситуативные: отношения как будто текут самостоятельно и неожиданно становятся серьезными, когда мужчина сам того не ведает.

«Порой женщина так сильно хочет замуж, что только вчера говорила о комфортной для двоих любви без обязательств, а уже сегодня зовет к нему в квартиру погостить своих дальних родственников. Так нельзя. Желание жениться должно быть обоюдным и свободным. Не после угроз, шантажа и «ну так получилось как-то само собой».

Нередко причина состоит в страхах, которые навязаны матерью мужчины. Тем более если она имеет на него значительное влияние и не отпускает далеко от себя.