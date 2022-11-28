«Новая щетка для бутылок волости!» Рождественская ель в Валга вызывает бурные споры среди жителей города

На прошлой неделе в Lõuna-Eesti Postimees писали, что в этом году на центральную площадь Валга прибыла рождественская ель - псевдотсуга.

Рождественская ель вызвала бурную дискуссию в группе сообщества Валга в Facebook. «Да поможет нам Бог!» – кратко описывает картину, открывающуюся в центре города, житель Валга. «Как-то прискорбно…»

Местные жители не сдержались в критике дерева. «Отличный туалет – эта ель», «Характеризует город Валга», «Новая щетка для бутылок волости», «У меня дома тоже есть метла, которая красивее, чем этот кактус в Валга».

Однако есть и те, кто не жалуется на новогоднюю елку в этом году. «Что с ней не так?» – спрашивает комментатор. Другой утверждает, что красота в глазах смотрящего. «Ель очень красивая и с шикарными огнями. Давайте будем добрее и будем любить родной город», – говорит местный житель своим землякам.

Рождественская ель в Валга. Фото: Facebook