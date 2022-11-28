«Да поможет нам Бог!» – кратко описывает картину, открывающуюся в центре города, житель Валга. Из группы в Facebook видно, что новогодняя елm в Валга в этом году вызывает не умиротворяющее рождественское настроение, а возмущение у местных жителей. «Экономия – это, конечно, хорошо, но такое убожество стоит на площади – уже обидно», пишет Elu24.
«Новая щетка для бутылок волости!» Рождественская ель в Валга вызывает бурные споры среди жителей города
На прошлой неделе в Lõuna-Eesti Postimees писали, что в этом году на центральную площадь Валга прибыла рождественская ель - псевдотсуга.
Рождественская ель вызвала бурную дискуссию в группе сообщества Валга в Facebook. «Да поможет нам Бог!» – кратко описывает картину, открывающуюся в центре города, житель Валга. «Как-то прискорбно…»
Местные жители не сдержались в критике дерева. «Отличный туалет – эта ель», «Характеризует город Валга», «Новая щетка для бутылок волости», «У меня дома тоже есть метла, которая красивее, чем этот кактус в Валга».
Однако есть и те, кто не жалуется на новогоднюю елку в этом году. «Что с ней не так?» – спрашивает комментатор. Другой утверждает, что красота в глазах смотрящего. «Ель очень красивая и с шикарными огнями. Давайте будем добрее и будем любить родной город», – говорит местный житель своим землякам.
Несколько местных жителей пишут в комментариях, что хоть экономить и хорошо, но все же не стоит экономить на рождественской ели. «Не надо было так делать, экономия, конечно, хорошо, но такое убожество стоит на площади – уже обидно», – пишет один. «Если вы хотите сэкономить, почему бы не использовать ель, растущую перед домом культуры. Она уже довольно высокая. А украшенная, она могла бы радовать нас долгие годы в центре города, на виду у всех. Вместо этого деньги можно было бы потратить на новые украшения».
В комментариях также упоминалась идея организовать сбор средств. «Давайте проведем сбор средств и через неделю поставим новую елку», – предложил кто-то.
Элизабет Тыниссон, руководитель по связям с общественностью Валгаского самоуправления, сообщила изданию Lõuna-Eesti Postimees, что рождественская ель выросла в саду частного дома на улице Калеви. «Владелец обратился к нашему специалисту по ландшафтному дизайну за помощью в вывозе. Но когда специалист отправился ее смотреть, сразу стало понятно, что дерево идеально подходит роль главной рождественской ели города. Так мы и договорились».
Под постом в Facebook житель Валга утверждает, что дерево росло в его живой изгороди. «Хотел срубить и выкинуть эту ель из изгороди к чертовой матери, к весне она бы высохла. Город платить не хотел, я сам доплатил 50». Руководитель по связям с общественностью Элизабет Тыниссон сказала Lõunaesti Postimees, что самоуправлению не нужно было платить за дерево. Это потому, что владелец хотел избавиться от него в любом случае.
Смотрите в галерее, как главная рождественская ель Валга добралась до центральной площади города!