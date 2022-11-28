Первый Адвент в этом году отмечался в воскресенье, 27 ноября. По этому случаю несколько эстонских общественных деятелей поелились в социальных сетях замечательными моментами изготовления имбирных пряников и развлечений в снегу, пишет Elu24.
МИЛЫЕ ФОТО! ⟩ «Делаем пипаркооки!» Смотрите, как эстонские звезды отметили начало рождественского сезона
«Счастливого Адвента! Создаем первые рождественские воспоминания», – пишет бывший министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус в Instagram.
Шеф-повар и предприниматель Йоэль Острат поделился красивой фотографией со своим сыном, держащим имбирное печенье. «Прекрасный первый Адвент. Что поделать, я люблю Рождество», – пишет Острат.
Музыкант Пауль Нейтсов тоже делал забавные пипаркооки. «Делаем имбирное печенье! Красивого первого Адвента и до встречи на концертах, друзья!»
Глава Департамента окружающей среды Райнер Вакра решил выйти на улицу. «Спортивного первого Адвента!» – написал Вакра в Instagram.
Блогер Деана Нооп поделилась зимней фотографией в Instagram. «С первым снежным Адвентом, детки», – пишет она.
Луиза Рыйвас поделилась милыми снимками своих детей, как они вместе убирали снег вокруг дома по случаю первого Адвента. «Снег убран, а также пройден мастер-класс по снежным ангелам!»
«Понеслась! Первый Адвент, снег, гномики, подарки... Желаю всем счастливого и веселого дня», – пишет певица Герли Пармас в Instagram.