«Сочно!» 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома

Пластинка This Is Me…Now станет продолжением альбома This Is Me… Then 2002 года. В анонсе Лопес объединила обложки альбома 20-летней давности и нового.

53-летняя певица предстала в декольтированном топе и брюках с низкой линией талии, продемонстрировав пресс. Всего в альбом This Is Me…Now войдут 13 треков. Релиз запланирован на 2023 год.

«Сочно!» – прокомментировали подписчики.

«Эта красивая леди – абсолютно самая лучшая. У нее есть класс, утонченность, элегантность, сладость. Дженнифер Лопес – это настоящий шедевр», – написал Redbit Redbitt.

This Is Me… Then – третий студийный альбом Лопес, выпущенный в 2002 году. Всего в дискографии певицы восемь альбомов.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм «Селена», в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.