Пн, 28.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Сочно!» 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома

Limon.ee
«Сочно!» 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Дженифер Лопес
Дженифер Лопес Фото: Shutterstock

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 26 ноября опубликовала в YouTube анонс своего нового альбома.

Пластинка This Is Me…Now станет продолжением альбома This Is Me… Then 2002 года. В анонсе Лопес объединила обложки альбома 20-летней давности и нового.

53-летняя певица предстала в декольтированном топе и брюках с низкой линией талии, продемонстрировав пресс. Всего в альбом This Is Me…Now войдут 13 треков. Релиз запланирован на 2023 год.

«Сочно!» – прокомментировали подписчики.

«Эта красивая леди – абсолютно самая лучшая. У нее есть класс, утонченность, элегантность, сладость. Дженнифер Лопес – это настоящий шедевр», – написал Redbit Redbitt.

This Is Me… Then – третий студийный альбом Лопес, выпущенный в 2002 году. Всего в дискографии певицы восемь альбомов.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм «Селена», в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Ключевые слова
Наверх