ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ У покинувшего нас музыканта Рихо Сибуля глаза налились слезами от подарка, который ему преподнесли на 60-летие

Рихо Сибуль скончался 20 ноября в возрасте всего 64 лет. Через неделю его проводили в последний путь в церкви Святого Иоанна.

Главный редактор Elu24 Катрин Луст, рассказала, что, говоря о Сибуле, служитель церкви Яан Таммсалу упомянул о подарке. А именно, Сибуль, который давно болел, получил подарок от друзей на свое 60-летие, из-за которого его глаза налились слезами.

Во время прощания с музыкантом Таммсалу не раскрыл, что это был за подарок. Вечером того же дня барабанщик Яак Ахелик, прочитавший о прощании с Сибулем, связался с редакцией и сообщил, что подарком была песня.

«Это было музыкальное произведение, которое я сочинил для него с помощью почти сотни музыкантов», – признался Ахелик.

«Рихо был одним из самых честных людей, которых я знаю. Он заботился обо всех больше, чем о себе, и делал все для своих друзей», – эмоционально добавил он.