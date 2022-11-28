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Полностью обнаженная в ванне: Бритни Спирс сделала громкое заявление о своих предпочтениях в сексе

Limon.ee
Полностью обнаженная в ванне: Бритни Спирс сделала громкое заявление о своих предпочтениях в сексе
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Бритни Спирс.
Бритни Спирс. Фото: MARIO ANZUONI

Знаменитая американская певица Бритни Спирс продолжает публиковать провокационный контент в инстаграме, где у нее в настоящее время 41,6 миллионов подписчиков.

На этот раз 40-летняя знаменитость показала себя полностью обнаженной, лежащей в ванне. Голую грудь Бритни прикрывает руками, а на самом пикантном месте она разместила эмодзи в виде цветочка. При этом певица сопроводила горячую фотографию откровенной подписью.

«Я люблю с*сать!!!» — написала Бритни в числе прочего.

Пост Бритни Спирс набрал уже почти один миллион лайков и больше 30 тысяч комментариев.

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