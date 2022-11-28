Полностью обнаженная в ванне: Бритни Спирс сделала громкое заявление о своих предпочтениях в сексе

На этот раз 40-летняя знаменитость показала себя полностью обнаженной, лежащей в ванне. Голую грудь Бритни прикрывает руками, а на самом пикантном месте она разместила эмодзи в виде цветочка. При этом певица сопроводила горячую фотографию откровенной подписью.