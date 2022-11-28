Известный астролог Василиса Володина сообщила на своей странице в Instagram, что с 28 ноября по 4 декабря нас ждет «трудоголическая неделя», очень полезная.
Прогноз Василисы Володиной на неделю «из осени в зиму»: всплеск недоразумений!
Прогноз Василисы Володиной на неделю «из осени в зиму»: всплеск недоразумений!
«Собираемся и начинаем доделывать то, на что не было сил и душевного ресурса еще некоторое время назад, но что должно быть обязательно выполнено до Нового года», – объяснила астролог.
Возможность точно соответствовать планам – бонус начала недели.
Как планировал, так и вышло. Ни на сантиметр в сторону, ни на йоту от задуманного, ни на час больше. Но засучить рукава лучше сразу, со среды эти шансы нас покинут.
Станет чуть больше разногласий (если хотите договориться с кем-то о чем-то - используйте понедельник или выходные). Зима начнется всплесками супружеских и любовных недоразумений (я ему это, а он мне вон что!).
Пятница – неудачный день для того, чтобы пить и буйствовать. Выходные нежные, особенно воскресенье.
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