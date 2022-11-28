В воскресенье вечером, 27 ноября, были объявлены победители шоу «Танцев со звездами»! Помимо трех финалистов, все конкурсанты этого года выступили в финальном шоу шестого сезона, и на танцполе было несколько великолепных выступлений и сюрпризов. Смотрите галерею захватывающего финала!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ С ФИНАЛА ⟩ Скорее смотрите, кто стал победителем шоу «Танцы со звездами»!
Скорее смотрите, кто стал победителем шоу «Танцы со звездами»!
Финалистами шоу стали Улле Лихтфельдт, Рагнар Клаван и Юри Ратас, каждый из которых поразил зрителей тремя танцами, один из которых был шоу-номером, специально подготовленным для финала, другой – латиноамериканским танцем, который стал любимцем публики, а третий – стандартным танцем, выбранным парой.
Ключевые слова