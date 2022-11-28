В воскресенье, 27 ноября, в первый день Адвента, на Ратушной площади начал свою работу Дед Мороз. Ровно в полдень сказочный старец приступил к своим зимним обязанностям – принимать детей, слушать новогодние стихотворения, наставлять малышей и баловать их лакомствами, а самое главное – сохранять веру в чудо.
СОТНИ ЖЕЛАЮЩИХ ⟩ Смотри, что происходило у домика Деда Мороза в его первые часы работы
Смотри, что происходило у домика Деда Мороза в его первые часы работы
Дети и взрослые терпеливо стояли в очереди у домика Деда Мороза и всеми силами старались не замерзнуть: кто-то преваливаливались с ноги на ногу, а некоторые даже пританцовывали под звуки рождественского концерта. Ребята, находясь в трепетном ожидании, бормотали под нос заготовленные стихи, теребили в ручках написанные письма с пожеланиями и изучали ярко-наряженную елку.
Смотри, сколько желающих попасть к Дедушке Морозу скопилось на Ратушной площади.
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