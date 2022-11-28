СОТНИ ЖЕЛАЮЩИХ ⟩ Смотри, что происходило у домика Деда Мороза в его первые часы работы

Дети и взрослые терпеливо стояли в очереди у домика Деда Мороза и всеми силами старались не замерзнуть: кто-то преваливаливались с ноги на ногу, а некоторые даже пританцовывали под звуки рождественского концерта. Ребята, находясь в трепетном ожидании, бормотали под нос заготовленные стихи, теребили в ручках написанные письма с пожеланиями и изучали ярко-наряженную елку.