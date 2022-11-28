Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный день

28 ноября церковь почитает память святых Авива, Самония и Гурия, а также начинается Рождественский пост, который продлится сорок дней.

В этот день люди заботились о домашних животных. Кроме того ходили в церковь и просили об исцелении.

С этого дня любые гуляния, бурное веселье, и всякие излишества - под запретом. Это связано с началом сорокадневного Рождественского поста.

До самого Святвечера, 6 января, следует воздерживаться не только от мяса, яиц, молочного и алкоголя, но и следует избавляться от негативных мыслей, посвятить себя добрым делам, молитвам.

Раньше хозяйки готовили скромный ужин с кутьей на воде и варениками с капустой и грибами.

Также считается, что если сходить в баню в этот день, то можно приобрести здоровье на весь год.

Что нельзя делать 28 ноября

Нельзя обижать людей и затаивать обиду.

Нельзя 28 ноября убирать дома, Можно привлечь в дом нечисть.

Нельзя 28 ноября жадничать. Можно благополучие из дома прогнать.

Нельзя 28 ноября ходить на охоту и рыбалку.

Нельзя 28 ноября пить алкоголь и употреблять продукты животного происхождения. Молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.

Нельзя 28 ноября проводить какие-либо магические обряды.

Приметы на 28 ноября