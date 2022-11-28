Пн, 28.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный день

Limon.ee
Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный день
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Рождество. Первый адвент. Иллюстративное фото.
Рождество. Первый адвент. Иллюстративное фото. Фото: phBodrova/Shutterstock

Что нельзя делать в первый день Рождественского поста и как привлечь удачу 28 ноября, рассказывает Главред.

28 ноября церковь почитает память святых Авива, Самония и Гурия, а также начинается Рождественский пост, который продлится сорок дней.

В этот день люди заботились о домашних животных. Кроме того ходили в церковь и просили об исцелении.

С этого дня любые гуляния, бурное веселье, и всякие излишества - под запретом. Это связано с началом сорокадневного Рождественского поста.

До самого Святвечера, 6 января, следует воздерживаться не только от мяса, яиц, молочного и алкоголя, но и следует избавляться от негативных мыслей, посвятить себя добрым делам, молитвам.

Раньше хозяйки готовили скромный ужин с кутьей на воде и варениками с капустой и грибами.

Также считается, что если сходить в баню в этот день, то можно приобрести здоровье на весь год.

Что нельзя делать 28 ноября

  • Нельзя обижать людей и затаивать обиду.
  • Нельзя 28 ноября убирать дома, Можно привлечь в дом нечисть.
  • Нельзя 28 ноября жадничать. Можно благополучие из дома прогнать.
  • Нельзя 28 ноября ходить на охоту и рыбалку.
  • Нельзя 28 ноября пить алкоголь и употреблять продукты животного происхождения. Молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.
  • Нельзя 28 ноября проводить какие-либо магические обряды.

Приметы на 28 ноября

  • Если сильный ветер в этот день, то значит будет плохая погода аж до Николая 19 декабря.
  • Если мрачная, но теплая погода на Гурьев день, то в мае будет холодина.
  • Если снег лежит, то он не растает до самой весны.
Ключевые слова
Наверх