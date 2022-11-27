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2500 голых людей собрались вместе на самом известном пляже Австралии: что случилось

Limon.ee
2500 голых людей собрались вместе на самом известном пляже Австралии: что случилось
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Интересная картина могла ждать случайного туриста, решившего заглянуть ранним субботним утром на Бонди-бич – один из главных символов Сиднея. 2500 голых людей на вообще-то не нудистском, а самом что ни на есть обычном пляже, зрелище, согласитесь, не для слабонервных. Так что же случилось?

Оказывается, вся эта обнаженка была ради нового фотопроекта художника Спенсера Туника, известного своими «голыми» инсталляциями по всему миру. На этот раз серия фотографий посвящена важной проблеме — раку кожи. И количество участников выбрано неслучайно: около 2500 человек погибает от рака кожи в Австралии каждый год – это мировой антирекорд.

Туник надеется, что его работы напомнят жителям Зеленого континента о том, как важно регулярно проверяться у врача. «Кожа объединяет и защищает нас, – говорит художник. – Я использую удивительное разнообразие типов телосложения и оттенков кожи для создания своих работ, а раз моим основным материалом является обнаженное человеческое тело, то и мое участие в кампании против рака кажется мне вполне уместным».

С четырех утра Туник стоял на стремянке, выкрикивая указания в мегафон. Сначала толпа хихикала в темноте и укрывалась от прохладного бриза: одни обматывались полотенцами, чтобы согреться, другие фотографировали восход солнца. Затем на счет три все сбросили с себя одежду – рубашки и джемперы взлетели в воздух. К 5:30 пляж уже был залит светом, и Туник начал фотографировать. «Одетые люди, убирайтесь из кадра. Не улыбаемся. Руки держим по швам, а теперь поднимаем на уровне плеч», – командовал художник.

Чтобы этот перформанс стал возможным, власти Сиднея согласились на время изменить правила посещения Бонди-бич, запрещающие публичную наготу. Ровно до 10 утра нудизм на пляже был официально разрешен – так что страдать и платить штрафы во имя искусства и здоровья никому не пришлось. Остается только надеяться, что все модели использовали достаточно солнцезащитного крема!

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