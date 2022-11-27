2500 голых людей собрались вместе на самом известном пляже Австралии: что случилось

Оказывается, вся эта обнаженка была ради нового фотопроекта художника Спенсера Туника, известного своими «голыми» инсталляциями по всему миру. На этот раз серия фотографий посвящена важной проблеме — раку кожи. И количество участников выбрано неслучайно: около 2500 человек погибает от рака кожи в Австралии каждый год – это мировой антирекорд.

Туник надеется, что его работы напомнят жителям Зеленого континента о том, как важно регулярно проверяться у врача. «Кожа объединяет и защищает нас, – говорит художник. – Я использую удивительное разнообразие типов телосложения и оттенков кожи для создания своих работ, а раз моим основным материалом является обнаженное человеческое тело, то и мое участие в кампании против рака кажется мне вполне уместным».

С четырех утра Туник стоял на стремянке, выкрикивая указания в мегафон. Сначала толпа хихикала в темноте и укрывалась от прохладного бриза: одни обматывались полотенцами, чтобы согреться, другие фотографировали восход солнца. Затем на счет три все сбросили с себя одежду – рубашки и джемперы взлетели в воздух. К 5:30 пляж уже был залит светом, и Туник начал фотографировать. «Одетые люди, убирайтесь из кадра. Не улыбаемся. Руки держим по швам, а теперь поднимаем на уровне плеч», – командовал художник.