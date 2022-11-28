В первом выпуске ток-шоу скандального режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dziļi ar Džili состоялся откровенный разговор с актрисой Линдой из порноиндустрии. 21-летняя Линда начала свою карьеру два года назад. В беседе она делится опытом съемок в порнофильмах и рассказывает о закулисье индустрии, как она в нее попала, где и как часто проходят съемки и как она себя чувствует, работая в этой сфере, пишет rus.tvnet.lv.
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Это легкие деньги: порноактриса из Латвии о многочасовых съемках и браке
«Свой первый порнофильм я сняла в 18 лет. В Латвии. Тогда деньги определенно были движущей силой, – начинает интервью Линда. – Все началось с обычных эротических фотосессий, потом фото в стиле ню. Потом подняли цену и предложили сольное видео. Дальше было видео с девушкой и потом предложение с парнем. Вот так я и начинала. Они очень хитро поднимали цену, и вот я здесь».
Линда наткнулась на предложение в Facebook. С самого начала фильмы снимались в Латвии, а теперь в Праге и Будапеште, которые девушка уже называет своим вторым домом.
«Первый раз было аномально напряжнно. До последнего момента я думала, что не смогу пойти в кадр. Мне принесли Jack Daniel`s. Но надо поблагодарить партнера – он был опытным и подбодрил меня, – вспоминает Линда свой первый съемочный день. – В первый день мы сняли 4 ролика, а это очень много работы! Плюс три раза пересняли первый».
Мой рабочий день был с восьми до половины третьего ночи. Я была в шоке от этого парня, он кончил все четыре раза естественным образом.
Есть актеры, которые принимают «Виагру», делают себе инъекции, но Линда знает актеров, которые работают по 10 лет и никогда не употребляли ничего подобного.
Интересно, что у Линды почти не было сексуального опыта. «Я потеряла девственность, когда мне было 16, а потом у меня не было ничего в течение двух лет. Я встретила своего первого парня, когда мне было 18, и только тогда я начала заниматься сексом. Так что я думаю, что порно создало мою сексуальную жизнь».
Откуда я знала, что делать? Есть ассистент, который говорит тебе: делай то-то и то-то. Сценария нет, тебе все говорят на месте. В сценах с анальным сексом я не снимаюсь, я это делаю только дома...
Выяснилось, что Линда замужем. «С мужем я познакомилась полтора года назад. Тогда я только вернулась из Будапешта и у меня было много денег.
Я подумала: все, я это бросаю. Но потом, спустя полгода жизни без работы, я поняла, что все-таки хочу и дальше этим заниматься. Это быстрые деньги. Это легкие деньги, и я не всегда буду молодой и красивой.
И тогда я его спросила - согласен ли он, идем ли мы по этому пути вместе или нет. С самого начала были очень большие глаза, но потом он согласился», – говорит Линда.
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