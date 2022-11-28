Это легкие деньги: порноактриса из Латвии о многочасовых съемках и браке

«Свой первый порнофильм я сняла в 18 лет. В Латвии. Тогда деньги определенно были движущей силой, – начинает интервью Линда. – Все началось с обычных эротических фотосессий, потом фото в стиле ню. Потом подняли цену и предложили сольное видео. Дальше было видео с девушкой и потом предложение с парнем. Вот так я и начинала. Они очень хитро поднимали цену, и вот я здесь».

Фото: TV3

Линда наткнулась на предложение в Facebook. С самого начала фильмы снимались в Латвии, а теперь в Праге и Будапеште, которые девушка уже называет своим вторым домом.

«Первый раз было аномально напряжнно. До последнего момента я думала, что не смогу пойти в кадр. Мне принесли Jack Daniel`s. Но надо поблагодарить партнера – он был опытным и подбодрил меня, – вспоминает Линда свой первый съемочный день. – В первый день мы сняли 4 ролика, а это очень много работы! Плюс три раза пересняли первый».

Мой рабочий день был с восьми до половины третьего ночи. Я была в шоке от этого парня, он кончил все четыре раза естественным образом.

Есть актеры, которые принимают «Виагру», делают себе инъекции, но Линда знает актеров, которые работают по 10 лет и никогда не употребляли ничего подобного.