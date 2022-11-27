ОНА ЕСТЬ И У НАС ⟩ Популярная в Латвии сеть магазинов впала в немилость: раздаются даже призывы к бойкоту

«Я об этом уже пару месяцев кричу. Искусственно завышают цены и создают искусственную маркетинговую кампанию. Заметил такое на нескольких соленьях – кабачки в аджике и т.д. Продукция Spilva, которая в Rimi – космос. В магазинах Top, Lats и т. д. нормальные цены. Это называется наглость от Rimi», – пишет еще один. «Точно молодцы! Поди фиксируют цену на пару дней, потом поднимают, снова фиксируют, потом снова поднимают и т. д.», – предполагает другой. «Я планирую какое-то время бойкотировать Rimi, там цены в ненормальном космосе!», – указал третий. «Уже какое-то время Sky дешевле, чем Rimi. Только это уже о многом говорит», – возмущается четвертый. «Вчера зашел в Rimi с мыслью, что пока меняют резину, куплю что-нибудь на неделю. После 5 товаров понял, что буду ждать резину и просто поеду в Lidl», – негодует пятый.