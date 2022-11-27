Пользователи активно публикуют различные изображения продуктов, сравнивая цены в Rimi и других латвийских магазинах, обнаруживая, что цены Rimi намного выше, сообщает press.lv со ссылкой на Tautaruna.nra.lv.
ОНА ЕСТЬ И У НАС ⟩ Популярная в Латвии сеть магазинов впала в немилость: раздаются даже призывы к бойкоту
«Rimi be like: мы сохраним цены без изменений на +/- 5 товаров, но на остальные добавим наценку не менее евро! Иди сюда, покупай у нас! Молодцы вы», – пишет пользователь Twitter, публикуя фотографию сырников, которые в Rimi стоят 5,19 евро, а в другом супермаркете – 3,99 евро.»
Подобными изображениями поделились и другие комментаторы в Твиттере, не скрывая своего возмущения ценовой политикой магазина.
«Я об этом уже пару месяцев кричу. Искусственно завышают цены и создают искусственную маркетинговую кампанию. Заметил такое на нескольких соленьях – кабачки в аджике и т.д. Продукция Spilva, которая в Rimi – космос. В магазинах Top, Lats и т. д. нормальные цены. Это называется наглость от Rimi», – пишет еще один. «Точно молодцы! Поди фиксируют цену на пару дней, потом поднимают, снова фиксируют, потом снова поднимают и т. д.», – предполагает другой. «Я планирую какое-то время бойкотировать Rimi, там цены в ненормальном космосе!», – указал третий. «Уже какое-то время Sky дешевле, чем Rimi. Только это уже о многом говорит», – возмущается четвертый. «Вчера зашел в Rimi с мыслью, что пока меняют резину, куплю что-нибудь на неделю. После 5 товаров понял, что буду ждать резину и просто поеду в Lidl», – негодует пятый.
Ранее сообщалось, что жители заподозрили Rimi в реализации хитрых схем.