Обстановка в многоквартирном доме в деревне Анникору удручающая. Ступив на лестничную клетку, вы можете почувствовать, что здесь существует серьезная проблема с плесенью. Это подтверждают жильцы, которым приходится изо дня в день жить в заплесневелых комнатах. «В доме нет вентиляции, окна пропускают ветер, а в ванной комнате плесень», – говорит проживающая в таком страшном доме Диана.
УЖАС! ⟩ В волости Эльва матери с маленькими детьми живут в доме, где в каждой квартире царствует плесень
В редакцию обратилась молодая женщина, проживающая в многоквартирном доме в поселке Анникору волости Эльва, рассказав о плесени в ванной комнате. «В моей квартире есть душевая комната с плесенью. Однако в здании есть квартиры в гораздо худшем состоянии, с плесенью в каждой комнате, – сказала Диана корреспонденту Elu24. – Мы также обратились в муниципалитет и получили ответ, что должны ликвидировать плесень сами. В настоящее время у муниципалитета нет достаточных средств для проведения работ по замене вентиляции. Но как мы можем сделать вентиляцию сами?»
От Эльвы до Анникору ведет узкая асфальтированная дорога, которая в настоящее время покрыта белым снегом, как и поля вокруг нее. Все вокруг красивое и белое. Но войдя в жилой дом на Анникору, 9, мы видим совершенно другую картину: краска почти полностью облупилась с входной двери, а запах сырости и плесени чувствуется, когда вы входите на лестничную клетку.
На стенах лестницы облупилась краска, а плесень придала стенам грязный вид. «Зимой здесь промерзают стены», – говорит женщина, которая живет в этом доме уже 11 лет.
Сначала дама проводит меня в одну из угловых комнат, которая находится в самом плохом состоянии. В этой квартире живет мать с тремя маленькими детьми. Мать троих детей рассказала мне, что осенью, когда погода становится прохладной, в доме появляется сырость и начинает расти плесень. «В настоящее время каждое утро я вытираю воду с подоконников. К утру окна очищаю от грязи», – говорит Катарийна (имя изменено, известно редакции). В углах подоконников можно увидеть плесень.
В квартире Катарийны плесень поселилась в каждой комнате: в ванной, на потолках в комнатах, на подоконниках, на стене в детской спальне, за кухонным шкафом. «Даже посуда, которая долгое время стояла у стены в шкафу, покрывается пятнами плесени», – говорит она.
Затем мы отправляемся в квартиру Дианы, матери 3-месячного ребенка, где самой большой проблемой является сильная черная плесень в ванной комнате. «Вы не можете ее очистить. Даже если вы немного очищаете место, где поселилась плесень, вскоре она снова появляется. Наружная часть дома не утеплена, вентиляция отсутствует. Окна пропускают ветер, что тоже является проблемой, – говорит Диана, добавляя, что в доме живет много маленьких детей. – Каждое утро я первым делом включаю плиту, чтобы детям было тепло. Утром я хожу во флисовом одеяле, потому что холодно».
Далее мы заглянем в квартиру матери Дианы, где в настоящее время живет младшая сестра Дианы и двое ее маленьких детей. «Годовалый ребенок постоянно кашляет и уже полгода принимает лекарства от астмы. У меня самой была диагностирована хроническая болезнь легких, которая развилась после того как я прожила здесь два или три года. Плесень опасна для дыхательной системы, – говорит мать Дианы. – Здесь душно, в квартире парниковый эффект. Все, что мы хотим, это открывать форточки. Для чего нужно наладить систему вентиляции в доме».
«Мы много говорили о проблеме плесени в муниципалитете. Я знаю, что одна компания сделала предложение муниципалитету, но воз и ныне там. На данный момент складывается впечатление, что строится и делается только город Эльва. В муниципалитете Конгута помощь была более доступной, – говорит жительница этого дома, главной проблемой в квартире которой является ванная комната, где распространяется плесень. – Мы должны сами что-то сделать, чтобы немного улучшить ситуацию». Они установили тепловой насос с воздушным источником тепла на кухне своей квартиры, потому что в противном случае кухня была бы совершенно холодной, так как в ней нет отопления.
Муниципалитет хочет поддержать жителей
Элийз-Берта Тарто, руководитель отдела коммуникаций муниципалитета Эльвы, передает замечания о плачевном состоянии многоквартирного дома в Анникору отделу социального обеспечения и здравоохранения муниципалитета и отделу городского хозяйства. Муниципалитет знает о проблемах этого здания, но комплексная реконструкция в настоящее время невозможна.
«Аникору» не является социальным жильем, а сдается в аренду муниципалитетом Эльвы по очень доступной цене. Нам известно, что этот жилой дом находится в плохом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Однако, чтобы улучшить условия проживания, муниципалитет реконструировал крышу и санузлы, установил стеклопакеты, установил в квартирах новые печи, а существующие печи регулярно проверяются, также используется услуга трубочиста, – объясняет Тарто. – Проблема с плесенью в этих квартирах, вероятно, связана с плохой системой вентиляции и отсутствием изоляции, но мы также оказали помощь в этом отношении, например, предложив жильцам установить клапаны свежего воздуха для вентиляции квартир, что некоторые из них и сделали.
Итак, мы знаем о проблемах в этом здании, но пока нет возможности провести полную реконструкцию, мы оказывали и будем оказывать поддержку жильцам, чтобы облегчить проблемы. Однако мы хотели бы еще раз подчеркнуть, чтоэтот дом Анникору – это съемные квартиры, и поэтому люди сами решили там жить, а не получили квартиры как социальное жилье».
Департамент здоровья: существует несколько различных типов плесени
Существуют различные виды плесени и грибка. Elu24 спросил у Национального совета по здравоохранению, какие проблемы со здоровьем может вызвать проживание в заплесневелых помещениях и что делать в этом случае.
Кристина Айдла, главный специалист отдела охраны окружающей среды Департамента здоровья, считает, что для решения проблемы следует привлечь строительного эксперта и, при необходимости, компании по борьбе с плесенью. «Мы хотели бы отметить, что Департамент здоровья проводит проверки на объектах, регулируемых законом (образовательные учреждения, учреждения социального и социального обеспечения, салоны красоты и личной гигиены, а также на основании своей компетенции)», – говорит Айдла.
«Плесень бывает разных видов и цветов (например, черная, серая, зеленая или белая), но ни одна из них не растет без питательных веществ, воды или влаги. Однако для жизни плесени не нужен солнечный свет. Различные виды грибков по-разному влияют на здоровье человека: некоторые виды не оказывают никакого воздействия на здоровье даже при очень большом количестве спор, в то время как для других достаточно всего нескольких сотен спор, чтобы вызвать тяжелые симптомы аллергии или другие заболевания», – объясняет специалист из Совета по здравоохранению, добавляя, что опасность плесени для здоровья зависит от конкретного вида плесени.
«Департамент здоровья не определяет тип плесени в своей лаборатории, наша лаборатория может определить только количество. Для исследования типа плесени следует обратиться к независимому эксперту или в компанию по борьбе с плесенью, кто имеет опыт борьбы с плесенью в помещениях. Причиной появления плесени может быть слишком низкая температура в помещении и высокая влажность. В помещениях должна поддерживаться температура от 20 до 22 °C и влажность от 35 до 60%. Избыточную влажность следует выветривать из помещения. Следует также проверить состояние крыши и предотвратить попадание дождевой воды в конструкции здания», – говорит Айдла.
«Помимо микологов, целесообразно также привлечь к расследованию инженера-строителя, поскольку плесень чаще всего возникает из-за проблем со структурой. Однако, как правило, невозможно навсегда уменьшить количество плесени в воздухе, не устранив первоначальную причину», – уверена Айдла.