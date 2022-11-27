УЖАС! ⟩ В волости Эльва матери с маленькими детьми живут в доме, где в каждой квартире царствует плесень

В редакцию обратилась молодая женщина, проживающая в многоквартирном доме в поселке Анникору волости Эльва, рассказав о плесени в ванной комнате. «В моей квартире есть душевая комната с плесенью. Однако в здании есть квартиры в гораздо худшем состоянии, с плесенью в каждой комнате, – сказала Диана корреспонденту Elu24. – Мы также обратились в муниципалитет и получили ответ, что должны ликвидировать плесень сами. В настоящее время у муниципалитета нет достаточных средств для проведения работ по замене вентиляции. Но как мы можем сделать вентиляцию сами?»

От Эльвы до Анникору ведет узкая асфальтированная дорога, которая в настоящее время покрыта белым снегом, как и поля вокруг нее. Все вокруг красивое и белое. Но войдя в жилой дом на Анникору, 9, мы видим совершенно другую картину: краска почти полностью облупилась с входной двери, а запах сырости и плесени чувствуется, когда вы входите на лестничную клетку.

Входная дверь жилого дома в деревне Аникору. Фото: Triin Roos, Elu24

На стенах лестницы облупилась краска, а плесень придала стенам грязный вид. «Зимой здесь промерзают стены», – говорит женщина, которая живет в этом доме уже 11 лет.

Стена рядом с лестницей Фото: Triin Roos, Elu24