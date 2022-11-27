ВЕРСИЯ ДРУГОЙ СТОРОНЫ ⟩ История о пропавших ключах и доставке от фирмы Bolt получила продолжение: говорит курьер

Через день, 22.11, мне ответили, что речь идет о заказе 18.11. Я ответил, что прошло уже больше трех дней и я не помню этот заказ, так как у курьеров не сохраняется адрес доставки и данные клиента после подтверждения доставки. Служба поддержки не предоставила мне данные об этом заказе (даже адрес, хотя он находится в открытом доступе в момент доставки заказа). Я отправил им ссылку на группу потерянных вещей в Facebook и предложил им отправить эту ссылку клиенту для помощи в поисках. 23.11 со мной снова связались, сказав, что клиент предоставил им карту с расположением его ключей, отслеживаемых через gps, и что они находятся именно на том адресе, куда я заказывал еду несколько раз. Попрошу заметить, что в сообщение четко было написано про адрес, куда я заказывал еду несколько раз, а не адрес моего проживания. Ведь насколько я помню, при регистрации в Bolt Courier необходимо было указать адрес проживания, но я могу и ошибаться, так как регистрировался я давно.