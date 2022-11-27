После вчерашней статьи на портале Limon.ee «В какой-то момент я увидел, что ключи пропали»: курьер Bolt отдал клиенту заказ, а потом положил ключи от его дома в карман» с нами связалася тот самый курьер и изложил свою версию событий.
ВЕРСИЯ ДРУГОЙ СТОРОНЫ ⟩ История о пропавших ключах и доставке от фирмы Bolt получила продолжение: говорит курьер
Вот что написал курьер: «Служба поддержки Bolt связалась со мной в понедельник, 21.11, спросив, знаю ли я что-то про ключи или не взял ли их «случайно» с собой. Я спросил, о каком именно заказе идет речь и когда это было.
Через день, 22.11, мне ответили, что речь идет о заказе 18.11. Я ответил, что прошло уже больше трех дней и я не помню этот заказ, так как у курьеров не сохраняется адрес доставки и данные клиента после подтверждения доставки. Служба поддержки не предоставила мне данные об этом заказе (даже адрес, хотя он находится в открытом доступе в момент доставки заказа). Я отправил им ссылку на группу потерянных вещей в Facebook и предложил им отправить эту ссылку клиенту для помощи в поисках. 23.11 со мной снова связались, сказав, что клиент предоставил им карту с расположением его ключей, отслеживаемых через gps, и что они находятся именно на том адресе, куда я заказывал еду несколько раз. Попрошу заметить, что в сообщение четко было написано про адрес, куда я заказывал еду несколько раз, а не адрес моего проживания. Ведь насколько я помню, при регистрации в Bolt Courier необходимо было указать адрес проживания, но я могу и ошибаться, так как регистрировался я давно.
По словам Хенри, заказ был передан ему в руки и следовательно он видел, что ключи у него в дверях. Получается, он закрыл дверь, не забрав их, а я увидел эти ключи и забрал их сразу, как он закрыл дверь, или даже не дождался, когда дверь будет закрыта, и забрал? А если он получал заказ бесконтактной доставкой и сразу заметил, что ключей нету в двери, то почему не связался со мной сразу же, а подтвердил получение заказа, закрыв тем самым связь?
Также он пишет, что не мог со мной связаться, но видел мои данные.
Позвонить курьеру можно до момента, пока вы не подтвердите, что заказ получен. Имя, фотография и телефон видны до этого момента, потом эту информацию уже увидеть нельзя. Если бы Хенри пытался позвонить мне до того, как он «оценил заказ», то смог бы без проблем со мной связаться, мой телефон всегда включен, и клиенты звонят в случае каких-то проблем.
Вот один из примеров. Я доставлял заказ в многоквартирный дом, а дверь в подъезд была открыта. Я зашел и оставил заказ у двери, так как у клиента была указана бесконтактная доставка, и подтвердил доставку заказа. Через две минуты мне позвонил клиент и поинтересовался, где его заказ, на что я ответил, что дверь подъезда была открыта и я доставил заказ к двери его квартиры.
Из этого следует вывод, что Хенри либо не пытался со мной связаться, либо сделал скриншот моих данных заранее. С какой целью – я не могу знать. Также с большой вероятностью после доставки заказа – а я где-то минут 5-10 жду на том же самом месте следующего заказа, поскольку заказы не сразу появляются – и клиент мог увидеть меня в окно квартиры или подъезда или окно своего частного дома.
Служба поддержки Bolt также не сообщала мне, что клиент пытался со мной связаться или пытается на данный момент. Я не думаю, что мой номер телефона, который находится в открытом доступе в графе «информация о курьере», – это «личные данные, которые Bolt предоставить не может». Они же в открытом доступе.
Далее Хенри пишет, что связался с членом правления квартирного товарищества и узнал обо мне, но почему-то не узнал, как со мной связаться, и не попросил члена правления связаться со мной... К моему большому сожалению, в этом доме (по адресу, куда я заказывал еду несколько раз) нет квартиры, записанной на меня или моих родственников. Я также не контактировал с кем-либо из правления или другими жильцам этого дома, и мое имя знать они, увы, не могут. Из всего этого следует вывод, что Хенри не пытался связаться непосредственно со мной.
Насчет «проблем с курьером»... Меня уже обвиняли в краже денег, которые мне дал сам клиент, и это выглядело примерно так. Мне звонят из службы поддержки Bolt и говорят, что клиент обвиняет меня в неправильно указанной сумме получения наличных денег. Я объяснил, что клиент передал мне сумму, которая была больше указанной в оплате, и не сказал, как мне распорядиться лишними деньгами: положить на Bolt-баланс или оставить чаевыми. Если клиент ничего не говорит, то это в большинстве случаев означает, что это чаевые. Но тут оказалось иначе, и меня выставили виноватым.
Я задавал вопрос службе поддержке Bolt, зачем мне ключи клиента и что я могу с ними сделать? На что получил ответ: «Клиент боится, что я могу прийти к нему домой, когда его не будет дома, и обокрасть». Я не знаю, насколько в наше время популярны кражи в домах/квартирах, когда в большинстве домов/подъездов/квартир стоят камеры, но сомневаюсь, что их очень много.
Потом я получил вопрос от службы поддержки: «Для чего клиенту выдумывать такую сложную схему и даже обращаться в полицию?» На что я ответил, что большинство клиентов пишут в поддержку о тех или иных проблемах с заказом, чтобы получить компенсацию, и добавил, что был свидетелем того, как один из знакомых обратился в службу поддержки после получения еды, указав, что он не получил еду и что ее не было ни у двери квартиры, ни на улице, и ему возместили всю стоимость. В итоге он получил еду и деньги. Но мне ответили из службы поддержки, что на данный момент клиент не востребовал компенсации, но в данной новости Хенри пишет, что хочет получить компенсацию за замену замка.
После блокировки моего аккаунта в среду я сообщил в службу поддержки, что намерен подать иск за ложные обвинения в краже. В понедельник у меня будет встреча с юристом по этому вопросу, и с большой вероятностью я буду подавать в суд.
Если Хенри все еще хочет со мной связаться, он может написать мне на э-майл, с которого я отправил данную историю в редакцию, но я считаю, что у Хенри с самого начала не было цели со мной связаться. Э-майл: aboutbolt@gmail.com».