ПАРАД ЗВЕЗД НА ПРАЗДНИКЕ В ДОМЕ ДЕКОРА SHISHI ⟩ Ответы вас удивят: узнайте, что эстонские знаменитости собираются дарить своим близким на Рождество

Светская львица Ану Саагим: «Друзьям я подарю шампанское. Но самое главное, что мы встретимся, сможем спокойно посидеть. Мы так постоянно торопимся, спешим куда-то, и с каждым годом времени у всех все меньше. Так что я подарю время, хотя бы пару часов общения с друзьями. Мы будем пить шампанское, есть хорошую еду, шоколад, и, конечно, я делаю маленькие подарочки. Я советую всем искать что-то необычное и интересное в путешествиях и думать, кому из друзей эта вещь могла бы подойти. Покупайте такие вещички и дарите на Рождество. Я купила в Венеции пробки для бутылок из муранского стекла. Буду дарить друзьям, а подружкам ювелирные украшения».