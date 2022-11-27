Дом декора Shishi Home Of Beauty пригласил своих друзей на праздничную вечеринку Sparkling Night. Смотрите нашу яркую галерею и слушайте интервью со знаменитостями!
ПАРАД ЗВЕЗД НА ПРАЗДНИКЕ В ДОМЕ ДЕКОРА SHISHI ⟩ Ответы вас удивят: узнайте, что эстонские знаменитости собираются дарить своим близким на Рождество
На вечеринку, где шампанское лилось рекой, пришли ресторатор Эвелин Ильвес, светская львица Ану Саагим, звезда реалити-шоу Бригитте Сюзанне Хунт, актриса и певица Эвелин Выйгемаст, стилист Женя Фокин, дизайнеры Пирет Лоог, Кирилл Сафонов и Мария Таммеорг, тележурналистка Кейли Сюкияйнен, журналисты Ингрид Тяхисмаа, Кристина Херодес, Эда-Лийс Канн, певец Рольф Роосалу, певица Туули Ранд, певица и актриса Неле-Лийс Вайксоо, педагог Лаури Леэзи и многие другие.
Специальными гостями на диджейском стенде стали стилист и гуру моды Женя Фокин, актриса Эвелин Выйгемаст и телеведущая Кейли Сюкияйнен. Певица Теэле Вийра исполнила хиты эпохи диско, под которые танцевали все гости.
Limon.ee спросил нескольких гостей, какие подарки они будут дарить родным и друзьям на Рождество и Новый год. Интересная тендецния: практически все ответили, что подарят другим дружеские посиделки, бесценное общение, то есть нематериальные ценности, в которых, видимо, люди сегодня нуждаются больше, чем когда-либо.
Дизайнер Кирилл Сафонов сказал, что каждый год что-то новое нужно придумывать: «Наверное, я буду дарить пожелания, пожелаю банальных вещей, которых всегда не хватает: новых вершин, свершений, любви, счастья, позитива. Все остальное приложится».
Стилист Женя Фокин: «Самое большое сокровще – вместе проведенное время. Можно сходить в СПА, театр. У нас у всех перебор вещей. Время – подарок, который не сравнить ни с чем. Для мамочки и бабули я всегда с телефона печатаю фотографии за год. И у них есть маленькая шкатулочка, где фотографии хранятся. И когда у них неважное настроение, они смотрят наши фоточки и вспоминают время, что мы вместе провели».
Светская львица Ану Саагим: «Друзьям я подарю шампанское. Но самое главное, что мы встретимся, сможем спокойно посидеть. Мы так постоянно торопимся, спешим куда-то, и с каждым годом времени у всех все меньше. Так что я подарю время, хотя бы пару часов общения с друзьями. Мы будем пить шампанское, есть хорошую еду, шоколад, и, конечно, я делаю маленькие подарочки. Я советую всем искать что-то необычное и интересное в путешествиях и думать, кому из друзей эта вещь могла бы подойти. Покупайте такие вещички и дарите на Рождество. Я купила в Венеции пробки для бутылок из муранского стекла. Буду дарить друзьям, а подружкам ювелирные украшения».
Тележурналист Анатолий Эйн: «Главный мой подарочек – это ты, как поется в песене. Я буду главным подарком для друзей. И надеюсь, вы тоже соберетесь вместе с друзьями и насладитесь обществом друг друга. Вещи можно купить, а любовь и внимание не купишь ни за какие деньги. Любите и будьте любимыми».
Журналист Кристина Херодес: «Обожаю дарить эмоции – подарочные карты в кино или СПА, чтобы пойти туда вместе и быть счастливыми».
Напитком праздника стало шампанское Moët & Chandon - воплощение культового и классического шампанского.