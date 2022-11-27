Начинается очень динамичный период: гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 ноября по 4 декабря

Рак

После новолуния вы станете энергичнее, наполнитесь силой и сможете, что называется, горы свернуть. Дерзайте и смело беритесь за новые проекты. Ставьте перед собой сложные задачи, вам все будет по плечу. Прекрасное время и для людей творческих профессий, так как они могут стать фигурами популярными в своей среде, и этот позитивный процесс получит продолжение. Ракам постарше следует прислушаться к сигналам организма и дать себе больше возможности отдохнуть. приятными новостями порадую дети и родственники. В целом у Раком будет очень хорошая неделя.

Лев

У Львов могут возникнуть проблемы на работе, им может показаться. что их незаслуженно критикуют или даже умышленно обижают. Не спешите с резкими выводами, потому что время все расставит на места и вы окажетесь только в выигрыше, если сможете контролировать собственные эмоции. Положительными событиями недели будут все изменения в личной жизни, а семейных Львов возможно именно сейчас ждет новость о пополнении в семействе.

Также звезды рекомендуют вам взять отпуск или хотя бы запланировать его на ближайшее время.

Дева