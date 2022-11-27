СОВРЕМЕННАЯ ПРИНЦЕССА ⟩ Эстонка перестраивает грандиозный замок в Швеции: деньги приходят и уходят, как вода сквозь пальцы

В течение десяти лет жизнь главных героев Агнес и Стефана Лэтти была безоблачной в Майами, пока однажды супруги, работающие в сфере недвижимости, не обнаружили полуразрушенный замок XIX века в лесах юго-восточной Швеции.

Именно эта сгоревшая и потрепанная архитектурная жемчужина показалась им подходящим местом для начала новой и интересной жизни. Они переехали в Швецию и приступили к реализации безумного плана по вдохновению новой жизни в это сказочное здание 1868 года.