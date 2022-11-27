Очередной выпуск программы «Путешествие с Роальдом» рассказывает о семье Агнес из Пайде, которая взялась за беспрецедентный проект – восстановление великолепного исторического замка в Швеции, пишет Elu24.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРИНЦЕССА ⟩ Эстонка перестраивает грандиозный замок в Швеции: деньги приходят и уходят, как вода сквозь пальцы
Эстонка перестраивает грандиозный замок в Швеции: деньги приходят и уходят, как вода сквозь пальцы
В течение десяти лет жизнь главных героев Агнес и Стефана Лэтти была безоблачной в Майами, пока однажды супруги, работающие в сфере недвижимости, не обнаружили полуразрушенный замок XIX века в лесах юго-восточной Швеции.