На прошлой неделе агентов по продаже недвижимости возмутила наружная реклама на улицах Таллинна со слоганом «Мне на 100% все равно, что будет дальше». И оранжевая полоска перечеркивает мужчину, изображанного на рекламном плакате. Что же заказчик хотел сказать этой спорной рекламой?
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В ЧЕМ СУТЬ? ⟩ Таллинн взбудоражен спорной рекламой: мне на 100 процентов плевать!
Таллинн взбудоражен спорной рекламой: мне на 100 процентов плевать!
Заказчик рекламы Ален Аун, генеральный директор и соучредитель платформы безопасной аренды Rendin, заявил через неделю после представления второго этапа наружной рекламы, что первоначальная эмоциональная реакция переросла в предметное обсуждение общих проблем рынка аренды. Однако он признал, что, к сожалению, эти дискуссии ведут не брокеры, как он надеялся, а в основном владельцы арендной недвижимости, для которых арендные отношения являются не только источником дохода, но и потенциальных убытков.
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