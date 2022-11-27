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В ЧЕМ СУТЬ? ⟩ Таллинн взбудоражен спорной рекламой: мне на 100 процентов плевать!

Анналийза Кёсс
Таллинн взбудоражен спорной рекламой: мне на 100 процентов плевать!
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Вот эта реклама, из-за окторой весь сыр-бор
Вот эта реклама, из-за окторой весь сыр-бор Фото: Taavi Sepp

На прошлой неделе агентов по продаже недвижимости возмутила наружная реклама на улицах Таллинна со слоганом «Мне на 100% все равно, что будет дальше». И оранжевая полоска перечеркивает мужчину, изображанного на рекламном плакате. Что же заказчик хотел сказать этой спорной рекламой?

Заказчик рекламы Ален Аун, генеральный директор и соучредитель платформы безопасной аренды Rendin, заявил через неделю после представления второго этапа наружной рекламы, что первоначальная эмоциональная реакция переросла в предметное обсуждение общих проблем рынка аренды. Однако он признал, что, к сожалению, эти дискуссии ведут не брокеры, как он надеялся, а в основном владельцы арендной недвижимости, для которых арендные отношения являются не только источником дохода, но и потенциальных убытков.

«Отсюда вытекает основная причина нынешнего конфликта: арендодатели рискуют личными деньгами, заключая договор аренды, а брокеры нет», –пояснил Аун. Он добавил, что неоднократно призывал брокеров к совместной работе по нормализации рынка аренды, но, к сожалению, по его словам, эти призывы в основном остались без внимания.

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