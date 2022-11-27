В ЧЕМ СУТЬ? ⟩ Таллинн взбудоражен спорной рекламой: мне на 100 процентов плевать!

Заказчик рекламы Ален Аун, генеральный директор и соучредитель платформы безопасной аренды Rendin, заявил через неделю после представления второго этапа наружной рекламы, что первоначальная эмоциональная реакция переросла в предметное обсуждение общих проблем рынка аренды. Однако он признал, что, к сожалению, эти дискуссии ведут не брокеры, как он надеялся, а в основном владельцы арендной недвижимости, для которых арендные отношения являются не только источником дохода, но и потенциальных убытков.