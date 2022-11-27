РОЖДЕСТВО В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ ⟩ Праздничная иллюминация в этом году будет отключена раньше, чем в прошлом

Из-за высоких цен на электроэнергию в столице Франции Париже в этом году будет меньше рождественской иллюиминации, а на ночь все праздничное освещение будет выключаться. Руководители эстонских городов также признают, что были вынуждены уделить больше внимания этому вопросу и внесли некоторые коррективы.