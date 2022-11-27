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РОЖДЕСТВО В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ ⟩ Праздничная иллюминация в этом году будет отключена раньше, чем в прошлом

Анналийза Кёсс
Праздничная иллюминация в этом году будет отключена раньше, чем в прошлом
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Ратушная площадь Тарту в декабре прошлого года.
Ратушная площадь Тарту в декабре прошлого года. Фото: Raigo Pajula

Из-за высоких цен на электроэнергию в столице Франции Париже в этом году будет меньше рождественской иллюиминации, а на ночь все праздничное освещение будет выключаться. Руководители эстонских городов также признают, что были вынуждены уделить больше внимания этому вопросу и внесли некоторые коррективы.

В условиях энергетического кризиса европейские страны решили сэкономить на праздничном освещении. В этом сезоне рождественские огни на Елисейских полях в Париже будут радовать публику на протяжении шести недель вместо семи. Иллюминация также будет гаснуть в половине первого ночи, а не работать до утра.

Власти французской столицы также решили использовать для украшения 400 деревьев светодиодные лампы, что поможет потратить на 45% меньше энергии, чем в прошлом году.

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