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Полуголая Эмили Ратаковски приспустила бикини, засветив интимное

Limon.ee
Полуголая Эмили Ратаковски приспустила бикини, засветив интимное
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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Laurent VU

Красотка не боится провокационных фотосессий, пишет Topnews.

Модель Эмили Ратаковски превзошла сама себя, снявшись в леопардовом бикини собственного бренда Inamorata.

Бикини оказалось столь откровенным, что не каждая женщина, обладающая даже совершенной фигурой, отважится надеть его. Однако Ратаковски с удовольствием позирует для пикантной съемки. В кадре модель оттянула почти невидимые трусики еще ниже, обнажив зону бикини. При этом леопардовый лиф мини-бикини символически прикрывает ее грудь, не скрывая от восхищенных глаз совершенства ее формы.

В описании к публикации Ратаковски сообщила, что данный костюм, а также некоторые аналогичные модели, доступны по сниженной цене на официальном сайте марки. Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях под постом. Фанаты отметили, что громкий развод явно пошел модели на пользу. «Дорогая, запакуй мне все эти купальники! Так выглядит лучшая реклама», – заявили пользователи.

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