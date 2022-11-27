Полуголая Эмили Ратаковски приспустила бикини, засветив интимное

Модель Эмили Ратаковски превзошла сама себя, снявшись в леопардовом бикини собственного бренда Inamorata.

Бикини оказалось столь откровенным, что не каждая женщина, обладающая даже совершенной фигурой, отважится надеть его. Однако Ратаковски с удовольствием позирует для пикантной съемки. В кадре модель оттянула почти невидимые трусики еще ниже, обнажив зону бикини. При этом леопардовый лиф мини-бикини символически прикрывает ее грудь, не скрывая от восхищенных глаз совершенства ее формы.