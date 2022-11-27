Вдова Говорухина погибла при пожаре в коттедже

В Москве в результате пожара погибла вдова режиссера и актера Станислава Говорухина – Галина.

Пожар произошел в поселке Лесное Озеро в Новой Москве в частном доме, где проживала Говорухина. Площадь возгорания составила порядка 100 кв.м. К настоящему времени пожар уже ликвидирован ликвидирован. В МЧС также подтвердили информацию о гибели в пожаре одного человека. Отмечается, что пожар начался 25 ноября в 15:15.

Изначально огонь охватил мебель, после чего распространился по всему дому. Что послужило причиной пожара пока неизвестно.

Галина Говорухина потеряла сознание и скончалась от отравления угарным газом. Домработнице-сиделки удалось спастись. По одним данным, она вышла за продуктами. Когда вернулась, дом уже горел.