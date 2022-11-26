Вс, 27.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Мадонна показала редкие фото со всеми детьми

Limon.ee
Мадонна показала редкие фото со всеми детьми
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мадонна.
Мадонна. Фото: SWNS

Поп-королева порадовала подписчиков в Instagram очередной порцией фотографий. Но на этот раз она предстала не в одиночестве на полу туалета, а чинно-прилично и даже в компании всех своих отпрысков, пишет Супер.

Вот что День благодарения – традиционно самый семейный праздник в Америке – делает с людьми!

Дома в Нью-Йорке собрались все шесть детей певицы: двое биологических – 26-летняя Лурдес и 22-летний Рокко – и четверо приемных: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси Джеймс и 10-летние близнецы Эстер и Стелла. За музыку отвечали близняшки, которые крутили пластинки за диджейской установкой. А вот дресс-код для семейных посиделок явно выбрала мама, поэтому все оделись так, как будто на дворе все еще 31 октября и в разгаре Хеллоуин. Да уж, настоящая семейка Аддамс, даже Тиму Бертону с его новым сериалом про Уэнсдей такое не снилось.

Ключевые слова
Наверх