Мадонна показала редкие фото со всеми детьми

Дома в Нью-Йорке собрались все шесть детей певицы: двое биологических – 26-летняя Лурдес и 22-летний Рокко – и четверо приемных: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси Джеймс и 10-летние близнецы Эстер и Стелла. За музыку отвечали близняшки, которые крутили пластинки за диджейской установкой. А вот дресс-код для семейных посиделок явно выбрала мама, поэтому все оделись так, как будто на дворе все еще 31 октября и в разгаре Хеллоуин. Да уж, настоящая семейка Аддамс, даже Тиму Бертону с его новым сериалом про Уэнсдей такое не снилось.