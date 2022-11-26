Спасут психику и время: пять секретов уборки для тех, кто хочет навести порядок за считанные минуты

Сделать процесс уборки более комфортным можно – достаточно вооружиться проверенными лайфхаками, которые помогут вам сэкономить время и силы на домашних хлопотах. Полезными советами с Wday.ru поделился Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на Авито Услугах.

Делим большее на меньшее

Совет №1 – не беритесь за все и сразу. Если дома бардак, и вам хочется от него поскорее избавиться, то прежде всего трезво оцените свои силы. Лучше поставьте себе для начала несколько небольших задачек: например, разобрать рабочий стол, протереть пыль и помыть посуду.

Далее расправляйтесь поочередно со всеми другими делами и возьмите в привычку убираться по чуть-чуть, но регулярно.

Таким образом, дела не будут накапливаться, и уделив такой несложной уборке всего по 15-20 минут в день, вы избавите себя от необходимости впоследствии тратить на нее все выходные.

Проще делегировать

Совет №2 – делегируйте. Если у вас много работы или накопилась куча других дел по дому, а времени на уборку совсем нет, попробуйте обратиться за помощью к специалистам, которые возьмут эти задачи на себя.