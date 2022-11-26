Стирка, глажка, мытье полов и разбор шкафов – далеко не каждый готов регулярно тратить свободное время на все эти хлопоты, которые к тому же отнимают кучу энергии, пишет Wday.
Спасут психику и время: пять секретов уборки для тех, кто хочет навести порядок за считанные минуты
Сделать процесс уборки более комфортным можно – достаточно вооружиться проверенными лайфхаками, которые помогут вам сэкономить время и силы на домашних хлопотах. Полезными советами с Wday.ru поделился Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на Авито Услугах.
Делим большее на меньшее
Совет №1 – не беритесь за все и сразу. Если дома бардак, и вам хочется от него поскорее избавиться, то прежде всего трезво оцените свои силы. Лучше поставьте себе для начала несколько небольших задачек: например, разобрать рабочий стол, протереть пыль и помыть посуду.
Далее расправляйтесь поочередно со всеми другими делами и возьмите в привычку убираться по чуть-чуть, но регулярно.
Таким образом, дела не будут накапливаться, и уделив такой несложной уборке всего по 15-20 минут в день, вы избавите себя от необходимости впоследствии тратить на нее все выходные.
Проще делегировать
Совет №2 – делегируйте. Если у вас много работы или накопилась куча других дел по дому, а времени на уборку совсем нет, попробуйте обратиться за помощью к специалистам, которые возьмут эти задачи на себя.
Услуги клининга становятся все более популярными среди россиян: за доступную цену специалисты могут сделать генеральную уборку во всех комнатах и на балконе, помыть окна или произвести химчистку вашей мягкой мебели. Помощники по хозяйству выручат и в том случае, если у вас в квартире был ремонт или большой семейный праздник, а сил на кропотливую уборку уже не хватает.
И уборка, и игра
Ребенок не хочет убирать игрушки? Члены семьи не могут привыкнуть к тому, чтобы класть вещи на свои места? Совет №3 – превратите уборку в приятный процесс. Убираться становится в разы проще и приятнее, когда пропадает строгая установка «надо срочно убраться», а вместо этого в процесс привносятся игровые элементы.
Например, если у вас есть дети, можно дать им задание – на скорость собрать разбросанные игрушки. Также можно разделиться с домочадцами на две команды и поделить зоны уборки: чья команда быстрее справится с задачей – тех ждет вкусный приз.
Если в доме все приучены к порядку и у каждого члена семьи есть своя небольшая зона ответственности – уборка может стать комфортным и полезным для всей семьи процессом.
Чтобы радовало глаз
Совет №4 – пользуйтесь органайзерами и удобным уборочным инвентарем. Делайте выбор в пользу удобных приспособлений и качественных чистящих средств – так вам самим будет в разы приятнее наводить порядок. Кроме того, если все чистящие средства и оборудование будут лежать на своих местах, то самостоятельная уборка станет гораздо более комфортным процессом.
Также используйте разнообразные органайзеры, коробки и тканевые чехлы для хранения вещей в доме: от канцелярии до пастельного белья. Органайзеры помогут грамотно организовать пространство в квартире и разложить вещи таким образом, чтобы ничего не терялось в самый неподходящий момент.
Кроме того, если все вещи будут лежать на своих местах, вам будет гораздо проще убираться, а пространство будет выглядеть более ухоженным и уютным.
Чтобы время не терять
И финальный совет №5 – попробуйте занять себя чем-то во время уборки, чтобы не было скучно. Например, включите на фоне аудиокнигу, подкаст, музыку или поставьте свой любимый фильм, чтобы было веселее делать монотонные физические действия. Так и время пройдет быстрее, и настроение наверняка поднимется.