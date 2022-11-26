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Елена Малышева назвала очевидный симптом смертоносного заболевания

Limon.ee
Елена Малышева назвала очевидный симптом смертоносного заболевания
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Елена Малышева.
Елена Малышева. Фото: Aleshkovsky Mitya

Телеведущая Елена Малышева известна своим легким и зачастую забавным подходом к популяризации заботы о здоровье. Но речь в эфире заходит и о крайне опасных заболеваниях, здесь не до шуток. Тем более, заподозрить недуг у себя может каждый, пишет Супер.

Речь о менингите – бактериальной инфекции, поражающей головной мозг: по словам теледоктора, заболевание смертельно опасно – ребенок может погибнуть от него за одни сутки.

Распознать болезнь можно самостоятельно, если знать ее основной симптом – повышенный тонус затылочных мышц. Выявить его несложно: достаточно наклонить голову вперед. У заболевшего прижать подбородок к груди не получится. Кроме того, будет заметна общая вялость и слабость, а также повышенная реакция на раздражители – свет и запахи. В общем, заболевший будто погрузится в состояние между сном и бодрствованием. Если что-то случится с вами или вашими близкими, нужно немедленно вызвать скорую.

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