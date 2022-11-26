Елена Малышева назвала очевидный симптом смертоносного заболевания

Распознать болезнь можно самостоятельно, если знать ее основной симптом – повышенный тонус затылочных мышц. Выявить его несложно: достаточно наклонить голову вперед. У заболевшего прижать подбородок к груди не получится. Кроме того, будет заметна общая вялость и слабость, а также повышенная реакция на раздражители – свет и запахи. В общем, заболевший будто погрузится в состояние между сном и бодрствованием. Если что-то случится с вами или вашими близкими, нужно немедленно вызвать скорую.