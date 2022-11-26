Автор биографии Елизаветы II выдвинул новую версию ее смерти

Кроме новых деталей известных всем событий – например, встречи с премьер-министром Лиз Трасс – он поделился и своей версией причины смерти монарха. «Я слышал, что у королевы была форма миеломы – рак костного мозга. Это объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни, – рассказал Брандрет. – Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома часто поражает именно пожилых людей». В настоящее время от этой болезни нет лекарства, а терапия может продлить жизнь пациента лишь на два-три года.

Также автор задался вопросом, который взволновал всех англичан после аудиенции Елизаветы с Трасс. «Был ли синяк на тыльной стороне ладони королевы, который мы видели на ее фотографиях с Лиз Трасс, следом от внутривенной канюли? И значит ли это, что королеве давали стероиды, чтобы помочь ей пережить последний день службы? Или это был просто случайный синяк, связанный с возрастом? Все, что я знаю, это то, что в графе «Причина смерти» в ее свидетельстве о смерти указана просто «старость» – точно так же, как у герцога Эдинбургского в прошлом году», – заключил Брандрет.