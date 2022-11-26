Накануне выхода своей новой книги «Elizabeth: An Intimate Portrait» друг и биограф королевской семьи Джайлс Брандрет рассказал изданию Daily Mail, как прошли последние дни жизни Елизаветы II, пишет Супер.
Автор биографии Елизаветы II выдвинул новую версию ее смерти
Кроме новых деталей известных всем событий – например, встречи с премьер-министром Лиз Трасс – он поделился и своей версией причины смерти монарха. «Я слышал, что у королевы была форма миеломы – рак костного мозга. Это объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни, – рассказал Брандрет. – Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома часто поражает именно пожилых людей». В настоящее время от этой болезни нет лекарства, а терапия может продлить жизнь пациента лишь на два-три года.
Также автор задался вопросом, который взволновал всех англичан после аудиенции Елизаветы с Трасс. «Был ли синяк на тыльной стороне ладони королевы, который мы видели на ее фотографиях с Лиз Трасс, следом от внутривенной канюли? И значит ли это, что королеве давали стероиды, чтобы помочь ей пережить последний день службы? Или это был просто случайный синяк, связанный с возрастом? Все, что я знаю, это то, что в графе «Причина смерти» в ее свидетельстве о смерти указана просто «старость» – точно так же, как у герцога Эдинбургского в прошлом году», – заключил Брандрет.