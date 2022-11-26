Хенри, молодой человек из Таллинна, заказавший еду через приложение Bolt в прошлую пятницу, забыл ключи в двери, когда возвращался домой. Когда курьер прибыл с едой, он передал еду Хенри, а затем взял с собой ключи от его дома, висящие в замке. Самостоятельное расследование Хенри началась потому, что, по его словам, он не получил помощи от платформы Bolt, пишет Elu24.
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«В какой-то момент я увидел, что ключи пропали»: Курьер Bolt отдал клиенту заказ, а потом положил ключи от его дома в карман
«В какой-то момент я увидел, что ключи пропали»: Курьер Bolt отдал клиенту заказ, а потом положил ключи от его дома в карман
«Я был постоянным клиентом, но эта ситуация – просто за гранью. Надеюсь, вы понимаете некомпетентность ваших работников, если во время использования вашего сервиса происходит кража».