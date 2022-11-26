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«В какой-то момент я увидел, что ключи пропали»: Курьер Bolt отдал клиенту заказ, а потом положил ключи от его дома в карман

Кристийна Рейманд
«В какой-то момент я увидел, что ключи пропали»: Курьер Bolt отдал клиенту заказ, а потом положил ключи от его дома в карман
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Фото: Shutterstock

Хенри, молодой человек из Таллинна, заказавший еду через приложение Bolt в прошлую пятницу, забыл ключи в двери, когда возвращался домой. Когда курьер прибыл с едой, он передал еду Хенри, а затем взял с собой ключи от его дома, висящие в замке. Самостоятельное расследование Хенри началась потому, что, по его словам, он не получил помощи от платформы Bolt, пишет Elu24.

«Я был постоянным клиентом, но эта ситуация – просто за гранью. Надеюсь, вы понимаете некомпетентность ваших работников, если во время использования вашего сервиса происходит кража».

Такое письмо отправил в службу поддержки клиентов Bolt в среду Хенри (имя изменено, известно редакции). К тому времени ключи Хенри пропали уже пять дней назад.

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