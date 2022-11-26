ФОТО И ВИДЕО ⟩ Какой жеребец! Алексей Солтан удивил кадрами из документального фильма, в котором сам принял участие

«Это было 25 ноября 1923 года, когда Таллиннский ипподром открыл свои двери для публики в самом сердце эстонской столицы. Ипподром привлекал посетителей ставками и скачками, а также возможностью попытать счастья на тотализаторе. Таллиннский ипподром был одним из крупнейших в странах Балтии и приобрел невероятную популярность, но будничную идиллию нарушила война. Ресторан был разрушен, трибуна и офисное здание также погибли в огне. От величественного ипподрома осталась стоять только одна конюшня. Но будущее и судьба этого уникального места безрадостны. Сегодняшнее городское планирование положило конец существованию ипподрома, пережившего мировую войну и три государственные власти. Постепенно конюшни пустели. Двери закрываются одна за другой. На месте ипподрома через некоторое время вырастут многоквартирные дома...» – говориться в описании фильма.