Самый эпатажный стилист Эстонии, модель и теперь и актер Алексей Солтан поделился на своей странице в Instagram важной новостью – он принял участие в съемках документального фильма «Hipodroom».
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Какой жеребец! Алексей Солтан удивил кадрами из документального фильма, в котором сам принял участие
Сегодня на странице Алексея появилась публикация с серией черно-белых снимков. В подписи к карусели стилист пояснил, что он принял участие в съемках документального фильма о Таллиннском ипподроме.
Вышел документальный фильм «Hipodroom» с моим участием. Безумно рад, что являюсь маленькой частичкой этой в будущем исторической картины!!! Посмотреть фильм можно в Kino Sõprus!!!
– написал он.
«Это было 25 ноября 1923 года, когда Таллиннский ипподром открыл свои двери для публики в самом сердце эстонской столицы. Ипподром привлекал посетителей ставками и скачками, а также возможностью попытать счастья на тотализаторе. Таллиннский ипподром был одним из крупнейших в странах Балтии и приобрел невероятную популярность, но будничную идиллию нарушила война. Ресторан был разрушен, трибуна и офисное здание также погибли в огне. От величественного ипподрома осталась стоять только одна конюшня. Но будущее и судьба этого уникального места безрадостны. Сегодняшнее городское планирование положило конец существованию ипподрома, пережившего мировую войну и три государственные власти. Постепенно конюшни пустели. Двери закрываются одна за другой. На месте ипподрома через некоторое время вырастут многоквартирные дома...» – говориться в описании фильма.