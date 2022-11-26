ВИДЕО ⟩ Вопрос читателя: «Кто-то снова упал в воду в порту Ноблесснер и не смог выбраться?»

В редакцию поступило письмо: «Кто-то снова упал в воду в гавани и не смог выбраться? Полиция и спасатели на месте. Опять замолчали в новостях?»

На видео, опубликованном в TikTok в среду, видно, как спасатели помогают мужчине выбраться из воды в порту Ноблесснер. Видно, что задача не из легких, ведь поднять человека по лестнице совсем не просто. В спасательной операции дежурят пять спасателей. Под видео написано: «Все живы и здоровы, мужик просто в воду упал пьяный, а там уже его вытащили и в тепло завернули».

Поскольку видео опубликовано несколько дней назад, создается впечатление, что оно сделано совсем недавно. Однако на запрос в полиции ответили, что, оказывается, это более старое видео. «В Спасательном департаменте подтвердили, что это событие произошло давно. Видео, скорее всего, было снято в начале этого года», – сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.

@heeyouus Все живы и здоровы, мужик просто в воду упал пьяный, а там уже его вытащили и в тепло завернули. ♬ оригинальный звук - Бараш

В комментариях под видео автор поста поясняет, что мужчина был пьян, потерял сознание и упал, а также кричал на спасателей, когда те пытались ему помочь.