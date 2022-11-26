В TikTok распространяется видео человека, падающего в воду в порту Ноблесснер. «Кто-то снова упал в воду и не смог выбраться? Полиция и спасатели на месте», – говорится в письме, присланном порталу Elu24.
ВИДЕО ⟩ Вопрос читателя: «Кто-то снова упал в воду в порту Ноблесснер и не смог выбраться?»
В редакцию поступило письмо: «Кто-то снова упал в воду в гавани и не смог выбраться? Полиция и спасатели на месте. Опять замолчали в новостях?»
На видео, опубликованном в TikTok в среду, видно, как спасатели помогают мужчине выбраться из воды в порту Ноблесснер. Видно, что задача не из легких, ведь поднять человека по лестнице совсем не просто. В спасательной операции дежурят пять спасателей. Под видео написано: «Все живы и здоровы, мужик просто в воду упал пьяный, а там уже его вытащили и в тепло завернули».
Поскольку видео опубликовано несколько дней назад, создается впечатление, что оно сделано совсем недавно. Однако на запрос в полиции ответили, что, оказывается, это более старое видео. «В Спасательном департаменте подтвердили, что это событие произошло давно. Видео, скорее всего, было снято в начале этого года», – сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.
@heeyouus
Все живы и здоровы, мужик просто в воду упал пьяный, а там уже его вытащили и в тепло завернули.♬ оригинальный звук - Бараш
В комментариях под видео автор поста поясняет, что мужчина был пьян, потерял сознание и упал, а также кричал на спасателей, когда те пытались ему помочь.
Вопрос об опасности в порту Ноблесснер стал объектом пристального внимания на прошлой неделе в связи со смертью 18-летнего Симона. Молодой человек пропал без вести в ночь на 19 ноября, а 21 ноября его тело нашли в воде недалеко от пристани. За последние годы на этом месте погибли как минимум три человека. Поднят вопрос о необходимости ограждений вдоль гавани, которые помогли бы сделать это место более безопасным.
Микко Виркала, специалист отдела профилактической работы Спасательного департамента, считает, что в порту должен быть установлен инфо-стенд по безопасности на воде. «Что касается установки инфо-стендов, то мы придерживаемся мнения, что он должен был быть там установлен и давно. Мы также придерживаемся мнения, что там также должна быть ограничена возможность падения в воду ограждениями», – сказал Виркала. «В Эстонии установлено 590 инфо-стендов по безопасности на воде, и если вы хотите их установить, необходимо обратиться в Спасательный департамент».
В порту есть спасательные круги, но достать их самостоятельно нуждающийся в помощи человек не может. Спасательные круги не находятся в воде, так как их легко потерять во время прилива. Поэтому они находятся на берегу и их можно кинуть нуждающимся.