Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Со ссылкой на инсайдеров киноиндустрии таблоид сообщает о грядущей пробной съемке, которая должна пройти в феврале в Великобритании. По сведениям издания, рабочее название будущего фильма – A Day At The Sea («День в море»).
«Пока работа на начальной стадии, у проекта еще даже нет режиссера», – рассказал источник. Если верить его сведениям, после пробных съемок с участием Деппа, локация которых держится в строжайшем секрете, начнется полноценный съемочный процесс. Другие подробности, как говорит инсайдер, студия Disney тоже будет скрывать так долго, как это будет возможно. Ему известно лишь, что продюсером фильма может стать Брюс Хендрикс, работавший над первыми тремя фильмами франшизы «Пираты Карибского моря».
Вскоре после публикации новости другое британское издание, Daily Mail, написало, что у него тоже есть инсайдер, знакомый с ситуацией, и он информацию о возвращении Джонни опровергает.
В последний раз Депп появлялся на экране в роли Джека Воробья в фильме 2017 года «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». После этого, по информации СМИ, руководство Disney решило, что проект изжил себя и ему нужно новое дыхание. Ходили слухи о том, что капитана Джека Воробья могут заменить персонажем женского пола, в частности, называлась кандидатура Марго Робби. Сама актриса потом в интервью подтвердила: такие идеи были, но со временем интерес студии к этой задумке угас.
Что касается Деппа, то его карьера в последние годы пострадала из-за скандалов с бывшей женой Эмбер Херд: та обвинила его в домашнем насилии, из-за чего репутация Деппа серьезно пострадала. В связи с этой историей актер потерял роль в кинофраншизе «Фантастические твари» и перестал получать новые предложения. На большом экране он в последний раз появлялся в 2020 году – в ленте «Великий». Прошлым летом Джонни жаловался, что в Голливуде ему «объявили бойкот». После того как Деппу удалось доказать, что часть обвинений со стороны Херд были ложными, его дела пошли в гору. Так, в начале этого года было объявлено, что актер вскоре вернется в кино: он снимается в историческом фильме французского кинорежиссера Майвенн «Жанна Дюбарри». Дата премьеры еще не названа.