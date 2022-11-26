Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Что касается Деппа, то его карьера в последние годы пострадала из-за скандалов с бывшей женой Эмбер Херд: та обвинила его в домашнем насилии, из-за чего репутация Деппа серьезно пострадала. В связи с этой историей актер потерял роль в кинофраншизе «Фантастические твари» и перестал получать новые предложения. На большом экране он в последний раз появлялся в 2020 году – в ленте «Великий». Прошлым летом Джонни жаловался, что в Голливуде ему «объявили бойкот». После того как Деппу удалось доказать, что часть обвинений со стороны Херд были ложными, его дела пошли в гору. Так, в начале этого года было объявлено, что актер вскоре вернется в кино: он снимается в историческом фильме французского кинорежиссера Майвенн «Жанна Дюбарри». Дата премьеры еще не названа.