Plus-size модель Джулиана Неме отдыхала с семьей в Ливане, а вот улететь домой в Бразилию не смогла: авиакомпания не пропустила ее на рейс. Причиной стал лишний вес девушки, при этом сотрудники Qatar Airways сказали, что это не будет препятствием, если она купит билет в бизнес-класс. В итоге Джулиана уже несколько дней не может вернуться, пишет Супер.
Девушку не пустили на самолет из-за лишнего веса
Девушку не пустили на самолет из-за лишнего веса
Девушка выразила свое возмущение в посте в Instagram. По ее словам, никаких проблем не было при перелете в Ливан с компанией Air France. Джулиана также отметила, что сотрудники, не пустившие ее на рейс, отказались вернуть деньги за неиспользованный билет, стоимость которого составляет почти 1000 евро.
В посте девушка также призналась, что ей угрожали при попытке записать все на камеру и унизили перед другими людьми, ожидающими рейс. Кстати, личный блог модели насчитывает больше 150 тысяч подписчиков, так что инцидент вряд ли останется незамеченным.
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