Девушку не пустили на самолет из-за лишнего веса

Plus-size модель Джулиана Неме отдыхала с семьей в Ливане, а вот улететь домой в Бразилию не смогла: авиакомпания не пропустила ее на рейс. Причиной стал лишний вес девушки, при этом сотрудники Qatar Airways сказали, что это не будет препятствием, если она купит билет в бизнес-класс. В итоге Джулиана уже несколько дней не может вернуться, пишет Супер.