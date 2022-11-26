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Пять признаков того, что вы стареете

Limon.ee
Пять признаков того, что вы стареете
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Старение. Фото иллюстративное.
Старение. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Если по паспорту вам чуть за 30, а психологический возраст уже перевалил за пенсионный, срочно примите меры, пишет Супер.

Вам «уже поздно»

Поздно осваивать новые скиллы, уходить с нелюбимой работы, искать партнера получше. По вашим ощущениям, поезд уже ушел: впереди только беспросветная хтонь, поделать с которой вы ничего не можете (потому что не хотите).

Вы постоянно говорите, что раньше было лучше

Вот раньше писали песни всем на зависть, а фильмы какие снимали – современным киноделам и не снилось. Очнитесь, жизнь идет вперед, а подобная зацикленность на прошлом – признак ментального пенсионера.

Вы не любите молодежь

Во многом потому, что вы ее не понимаете. Да, ориентироваться в потоке современных мемов и сленга сложно, но может стоит как минимум попробовать?

Вас ничем не удивить

Вы преисполнились в познании и накопили весь человеческий и нечеловеческий опыт, поэтому вас не трогают ни банальные радости, ни глобальные изменения. Упади во дворе инопланетный корабль, вы скажете: «Я это уже видела». Может и видели в прошлой жизни, но утрата способности удивляться говорит о психологической старости.

Вы превратились в ипохондрика

Врачи в местной клинике узнают вас по звуку шагов, слишком часто вы к ним приходите. Конечно, отслеживать изменения в организме важно и нужно, но давайте без фанатизма. Внезапно защемившая шея не говорит о неизлечимом заболевании – возможно, вы просто спали в неудобной позе.

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