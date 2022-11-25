УБИЙСТВО СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ! ⟩ Мужчину, занимавшегося взысканием долгов, застрелил финский бодибилдер

23 ноября возле пристани Пуотила в Хельсинки, Финляндия, произошла стрельба, в результате которой был убит мужчина 1988 года рождения.

Полицейский патруль прибыл на место через несколько минут после получения сообщения, и там был задержан подозреваемый в стрельбе.

Однако теперь финское издание Iltalehti пишет, что стрельба в Пуотила связана с организованной преступностью.

«Я не могу комментировать, кроме как то, что по делу появились подробности, которые привели к тому, что оно расследуется Центральной криминальной полицией», – сказал Юсси Луото, руководитель следственного отдела Центральной криминальной полиции.

По словам Луото, теперь известно, что стрелок и потерпевший уже знали друг друга. Стрелок прибыл на место происшествия на черной Audi, а потерпевший на красном внедорожнике. «Мы не можем комментировать, какой была повестка встречи между мужчинами, потому что расследование продолжается», – сказал Луото.

Скриншот видео. Фото: Italileht

Iltalehti пишет, что между 54-летним и 34-летним мужчиной произошла ссора, закончившаяся перестрелкой.