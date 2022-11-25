«Очередной вброс и черный пиар в мою сторону»: Лобода высказалась о запрете на въезд в Литву

Свое обращение она разместила в Instagram-аккаунте. По ее словам, это продолжение кампании по дискредитации.

«Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию», – написала Лобода.

«На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет», – заявила певица.

Лобода подтвердила, что «запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся». Свой пост певица закончила словами «Слава Украине!!!».