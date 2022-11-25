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«Очередной вброс и черный пиар в мою сторону»: Лобода высказалась о запрете на въезд в Литву

Limon.ee
«Очередной вброс и черный пиар в мою сторону»: Лобода высказалась о запрете на въезд в Литву
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Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

В пятницу, 25 ноября, украинская певица Светлана Лобода опровергла информацию о том, что она добавлена ​​в список нежелательных лиц в Литве, пишет RUS TVNET.

Свое обращение она разместила в Instagram-аккаунте. По ее словам, это продолжение кампании по дискредитации.

«Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию», – написала Лобода.

«На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет», – заявила певица.

Лобода подтвердила, что «запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся». Свой пост певица закончила словами «Слава Украине!!!».

Напомним, что ранее в СМИ прозвучала информация о том, популярная украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по крупным городам Литвы, будет добавлена ​​в список нежелательных лиц в Литве. Это подтвердила представитель министра иностранных дел Литвы Паулина Левицките.

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