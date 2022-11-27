Провалился под лед, найден мертвым у себя дома: 15 актеров, которые трагически умерли после фильма «Мастер и Маргарита»

5. Евгений Меркурьев

Поразительно, но в этот же день, именно 27 апреля 2007 года, провалился под лёд во время рыбалки и умер Евгений Меркурьев, который сыграл в сериале небольшую роль счетовода...

6. Александр Абдулов

3 января 2008 года от рака легких скончалась звезда советского кино — Александр Абдулов. Ему было всего 54 года. В сериале Александр сыграл Коровьева — демона из свиты Воланда. В одном из интервью актер так высказался о своей роли: «Какой идиот может отказаться от роли Коровьева? А тут еще и Бортко. Такие роли бывают один раз в жизни. Из-за таких ролей я и стал заниматься профессией артиста». Посмотрите на канале Tapac Tapacib эпизод с Александром Абдулловым в роли Коровьева и Валерием Золотухиным в роли Босого.

7. Андрей Толубеев

7 апреля 2008 года от рака поджелудочной железы умер актёр озвучания Андрей Толубеев. Толубеев озвучивал в сериале роль Алоизия Могарыча, журналиста, написавшего донос на Мастера.

8. Юрий Оськин

25 января 2009 года умер актёр Юрий Оськин. В сериале «Мастер и Маргарита» заслуженный артист России сыграл эпизодическую роль (швейцар Николай).

9. Галина Баркова

23 декабря 2009 года скончалась Галина Баркова, заслуженная артистка России, которая сыграла в сериале продавца фруктов. Галина играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, вместе с муже, Евгением Барковым, создала театр эстрадных миниатюр «Комики».

10. Владислав Галкин