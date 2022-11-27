Есть одна легенда о «проклятии Мастера и Маргариты», которая касается всех, то пытался либо снять фильм по этой книге, либо поставить пьесу на театральной сцене. А также актеров, решивших сыграть в таких проектах. Так, после выхода сериала «Мастер и Маргарита», который снял режиссёр Владимир Бортко в 2005 году, со многими актерами стали происходить неприятности. А 15 человек умерли в течение 8 лет, пишет novochag.ru.
Провалился под лед, найден мертвым у себя дома: 15 актеров, которые трагически умерли после фильма «Мастер и Маргарита»
Многие актеры, после выхода сериала «Мастер и Маргарита», скончались при странных обстоятельствах: утонули во время рыбалки, найдены мёртвыми у себя дома, умерли после операции... Что это? Так называемое проклятие? Или трагическая случайность?
1. Александр Чабан
Актёр Александр Чабан считается самой первой жертвой «проклятия Мастера и Маргариты», он был найден 2 октября 2005 года мёртвым в своей квартире. Актёру было 47 лет. Обстоятельства смерти не выяснены. В сериале Чабан сыграл следователя, который вел розыск Воланда.
2. Павел Комаров
Этот актер снялся в эпизоде, в небольшой роли вора на пристани. По сценарию вор украл одежду купавшегося в реке поэта Ивана Бездомного. Павел Комаров был ведущим актером Царицынского ТЮЗа, основателем музыкальной группы «Группа риска».
3. Станислав Ландграф
Станислав Ландграф сыграл в сериале критика Латунского. Умер 27 декабря 2006 года от сердечного приступа. Прямо во время работы над рукописью новой инсценировки пьесы «Забыть Герострата». Незадолго до собственного ухода народный артист РСФСР мрачно пошутил: «К своей собственной панихиде я отношусь как к премьере, в которой мне предстоит сыграть новую роль...»
4. Кирилл Лавров
Наш любимый актер и режиссер, народный артист СССР, скончался 27 апреля 2007 года от лейкемии. В сериале «Мастер и Маргарита» Кирилл Лавров сыграл Понтия Пилата. Помните, что было написано про Пилата в книге? «Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат»... Посмотрите на канале Mary Wonderland эпизод с разговором Иешуа с Понтием Пилатом.
5. Евгений Меркурьев
Поразительно, но в этот же день, именно 27 апреля 2007 года, провалился под лёд во время рыбалки и умер Евгений Меркурьев, который сыграл в сериале небольшую роль счетовода...
6. Александр Абдулов
3 января 2008 года от рака легких скончалась звезда советского кино — Александр Абдулов. Ему было всего 54 года. В сериале Александр сыграл Коровьева — демона из свиты Воланда. В одном из интервью актер так высказался о своей роли: «Какой идиот может отказаться от роли Коровьева? А тут еще и Бортко. Такие роли бывают один раз в жизни. Из-за таких ролей я и стал заниматься профессией артиста». Посмотрите на канале Tapac Tapacib эпизод с Александром Абдулловым в роли Коровьева и Валерием Золотухиным в роли Босого.
7. Андрей Толубеев
7 апреля 2008 года от рака поджелудочной железы умер актёр озвучания Андрей Толубеев. Толубеев озвучивал в сериале роль Алоизия Могарыча, журналиста, написавшего донос на Мастера.
8. Юрий Оськин
25 января 2009 года умер актёр Юрий Оськин. В сериале «Мастер и Маргарита» заслуженный артист России сыграл эпизодическую роль (швейцар Николай).
9. Галина Баркова
23 декабря 2009 года скончалась Галина Баркова, заслуженная артистка России, которая сыграла в сериале продавца фруктов. Галина играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, вместе с муже, Евгением Барковым, создала театр эстрадных миниатюр «Комики».
10. Владислав Галкин
Эта смерть потрясла страну. 25 февраля 2010 года заслуженный артист России Владислав Галкин был найден мёртвым в своей квартире. Ему было всего 38 лет. После вскрытия тела медики выяснили, что актёр умер от остановки сердца, его организм был изношен из-за нервного истощения и злоупотребления алкоголем. В сериале Галкин потрясающе сыграл поэта Ивана Бездомного. Вот эпизод из фильма на канале PROKINO с Владиславом Галкиным и Василием Ливановым.
11. Валентина Егоренкова
Умерла 20 апреля 2010 года, по неизвестной причине. Валентина Егоренкова снялась более чем в 50 кинокартинах. В «Мастере и Маргарите» сыграла роль медсестры психиатрической больницы, где лежал Иван Бездомный.
12. Станислав Соколов
20 августа 2010 года ушёл из жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга Станислав Соколов. Заслуженный артист Российской федерации играл в сериале роль писца Понтия Пилата.
13. Илья Олейников
Народный артист России, Илья Олейников, скончался 11 ноября 2012 года от рака лёгкого. Ему было 65 лет. В сериале он сыграл роль финдиректора Варьете Римского, но нам он больше всего запомнился, благодаря телепередаче «Городок», которую он вёл совместно с Юрием Стояновым.
14. Валерий Золотухин
30 марта 2013 года умер от неоперабельной опухоли мозга Валерий Золотухин, сыгравший в сериале роль Никанора Ивановича Босого. До этого, в 2007 году актёр потерял сына...
15. Дмитрий Поддубный
Скончался 5 апреля 2013 года, не дожив до своего 50-летия. В сериале «Мастер и Маргарита» Дмитрий Поддубный сыграл агента НКВД, который расследовал причины пропажи людей из нехорошей квартиры...
Остаётся надеяться только на то, что многие легенды так и остаются — всего лишь легендами. И вышеперечисленные смерти – результат болезней и трагических случайностей, а не закономерностей. Тем более, что на съемках сериала работало очень много людей (более 150 человек) и с 2005 года прошло достаточно много времени...