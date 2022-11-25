Голуби уже налетели и клюют орехи и изюм на главной площади Таллинна. А еще кто-то успел повесить на елку первую открытку с изображением радуги. Всё это произошло в первый день работы рождественского рынка на Ратушной площади. Смотрите фото-и видеорепортаж портала Limon.ee!
СМОТРИ ⟩ На Ратушной площади Таллинна открылся лучший рождественский рынок Европы: как там обстановка и цены?
В воздухе ощущается запах кровяной колбасы, капусты, глинтвейна и даже пельменей. В первой половине дня в пятницу на Ратушной площади Таллинна было людно. Народ съезжается из разных уголков мира, все хотят первыми оставить записку для Деда мороза, покатать своих детей на каруселях. Огромные очереди выстроились в лавки с шапками и перчатками. Много гостей из Украины. Как тех, кто уже нашел убежище в нашей стране, так и тех, кто должен вскоре вернуться на родину.
Голуби клюют орехи и изюм, народ налегает на глинтвейн, он есть и алкогольный, и безалкогольный. Погорячее и покрепче. На любой вкус. Средняя цена – четыре-пять евро за стаканчик около 200 мл. Особенно удивляет лавка с жареными пельменями. Такого гастрономического оргазма не ожидал даже я. Цены на еду варьируются, национальные эстонские блюда стоят дороже среднего – кровяная колбаса с картошкой и капустой – 12 евро за порцию. Детские карусели – пять евро за одну поездку.
Мы уже собирались уйти с ярмарки, как заметили домик с елочными игрушками, в котором трудился радостная и улыбчивая литовка, много лет проживающая в Эстонии. Она может поприветствовать людей, кажется, на всех языках мира. Говорит и по-французски, и по-русски, и по-эстонски, и по-литовски, и по-английски. Это только те языки, которые мы услышали за считанные минуты. Здесь продают игрушки из нашего детства. Казалось бы, такие есть дома у всех. Но это современная продукция, поступающая к нам из Украины.
Смотрите подробный видеорепортаж с опросом гостей, дегустацией напитков и ярким праздничным настроением!
Официально ярмарка откроется вечером 25 ноября. В 18:00 Ратушная площадь и главная ель страны засияют новогодними огнями! Первую свечу адвента по традиции зажгут на Ратушной площади мэр Михаил Кылварт и Таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье, 27 ноября, в 16:00.
Рождественская ярмарка будет открыта с 25.11.2022 по 08.01.2023. Время работы ярмарки: каждый день с 10:00 до 20:00. Горячие напитки можно купить до 22:00 (по пятницам и субботам – до 23:00).
На старейшей площади нашей столицы вновь можно найти кусочек рождественской сказки – здесь открылись киоски и сцена Таллиннской Рождественской ярмарки, которую так любят посещать в период зимних праздников жители и гости столицы. В этом году Рождественская ярмарка будет дольше работать по вечерам, чтобы горожане обязательно успели отведать рождественские блюда и горячие напитки. Еще один сюрприз для посетителей ярмарки – новое оформление сцены, которая по выходным будет предлагать плотную культурную программу.
По традиции, которая насчитывает уже более 580 лет, в центре Ратушной площади установлена рождественская ель – высота главной ёлки страны в этом году составляет 15 метров, а выросла красавица в волости Ания, деревне Мустйыэ. Ель украшают золотистые шары и световые гирлянды с лампочками, которые светят холодным и теплым светом.
Торговля на Рождественской ярмарке началась уже сегодня утром, а торжественное открытие состоится в 18:00, когда на ёлке зажгут огни и начнется световое представление Tempus fugit (световые эффекты будут проецироваться на стену ратуши). 10-минутное аудиовизуальное и хореографическое шоу можно будет увидеть всего несколько раз – оно будет демонстрироваться три вечера подряд (с пятницы по воскресенье), в том числе в первое воскресенье Адвента, 27 ноября, когда в 16:00 зажжется первая свеча предрождественского периода.
В первое воскресенье Адвента на ярмарку прибудет Дед Мороз – в своем домике на Ратушной площади он будет ждать ребят, готовых прочитать стишок, до последнего дня работы Таллиннской Рождественской ярмарки. Письма с просьбами о подарках желающие смогут опустить в почтовый ящик Деда Мороза на стене его домика. Малыши в этом году снова смогут покататься на ярмарке на каруселях – в этом году их будет целых три!
Киоски Рождественской ярмарки предлагают традиционную рождественскую еду – от тушеной кислой капусты и привычных кровяных колбасок до более изысканных блюд, таких как утиные ножки или антрекот из оленины. Не обделили в этом году вниманием и вегетарианцев – они также найдут на ярмарке множество вкусных блюд.
Какое же Рождество без сладких лакомств? Впервые на Рождественской ярмарке открыт Дом сладостей – его легко можно найти по запаху, ведь в нем выпекают большие булочки с корицей и кардамоном. Здесь же сладкоежек ждут булочки, приготовленные по рецепту домашней пекарни Krõbe Kakuke, принимавшей участие в телешоу «Лучший пекарь Эстонии», а также эклеры, миндальные пирожные макарон и печенье от кондитерской Suhkruingel.
Как всегда, на Рождественской ярмарке представлен огромный ассортимент пипаркооков, некоторые из которых смело можно назвать произведениями искусства!
Купить на ярмарке можно не только готовые пипаркооки, но и оригинальное тесто для пряного печенья – например, с ликером Bailey’s или Vana Tallinn.
С морозом помогут бороться горячие напитки – с добавлением алкоголя и без. С каждым годом ассортимент натуральных глёгов, которые можно отведать на Таллиннской Рождественской ярмарке, становится все шире. В этот раз посетители ярмарки найдут, например, такую новинку, как глёг с красным апельсином и чили – его подадут в домике экологически чистых продуктов. В том же домике желающих согреться ждет и традиционно популярный среди посетителей Рождественской ярмарки чернично-черносмородиновый глёг.
Представлены и многочисленные сорта кофе. Впервые на ярмарке можно будет купить кофе четырех уникальных вкусов от эстонского кофейных брендов Oakohv – ценители смогут попросить приготовить напиток на месте или купить кофе с собой, чтобы варить его дома.
Те, кому покажется, что напитки недостаточно хорошо отгоняют холод, могут купить на ярмарке продукцию из овечьей шерсти и овчины от малых эстонских производителей – варежки, шапки, тапочки, сапоги, покрывала для детских колясок и многое другое. Кстати, это еще и отличная идея для подарков любимым!
Притаился среди киосков и небольшой домик ремесел, в котором желающие могут помастерить под чутким руководством ремесленников и научиться у них основным рабочим приемам.
Сцена Рождественской ярмарки в этом году национальная и по сути, и по форме: в программу, составленную Домом Хопнера, вошли выступления исполнителей народных танцев и народной музыки со всей Эстонии. Партнеры программы – Фольклорный совет Эстонии, Эстонское хоровое объединение, Эстонское общество народной музыки и народного танца. По выходным в вечернее время (с раннего вечера пятницы по вечер воскресенья) на сцене будут каждый полный час начинаться выступления разных исполнителей – в том числе таких именитых коллективов, как Leigarid, Sõleke и Lüü-Türr. Праздничная атмосфера никак не обойдет посетителей Рождественской ярмарки – вокруг елки будет виться танцевальная змейка, к хвосту которой сможет присоединиться каждый желающий!
При помощи Объединения национальных меньшинств Эстонии на сцене Рождественской ярмарки посетителей будут знакомить со своими национальными культурами ливы, удмурты, украинцы, евреи, чуваши и поляки.
В День святой Люсии, 13 декабря, в 17:00 начнется концерт, организованный посольством Швеции.
Торжественное закрытие Рождественской ярмарки состоится 8 января.
Приходите на Таллиннскую Рождественскую ярмарку и станьте частью новогодней сказки!