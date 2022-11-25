СМОТРИ ⟩ На Ратушной площади Таллинна открылся лучший рождественский рынок Европы: как там обстановка и цены?

В воздухе ощущается запах кровяной колбасы, капусты, глинтвейна и даже пельменей. В первой половине дня в пятницу на Ратушной площади Таллинна было людно. Народ съезжается из разных уголков мира, все хотят первыми оставить записку для Деда мороза, покатать своих детей на каруселях. Огромные очереди выстроились в лавки с шапками и перчатками. Много гостей из Украины. Как тех, кто уже нашел убежище в нашей стране, так и тех, кто должен вскоре вернуться на родину.

Голуби клюют орехи и изюм, народ налегает на глинтвейн, он есть и алкогольный, и безалкогольный. Погорячее и покрепче. На любой вкус. Средняя цена – четыре-пять евро за стаканчик около 200 мл. Особенно удивляет лавка с жареными пельменями. Такого гастрономического оргазма не ожидал даже я. Цены на еду варьируются, национальные эстонские блюда стоят дороже среднего – кровяная колбаса с картошкой и капустой – 12 евро за порцию. Детские карусели – пять евро за одну поездку.