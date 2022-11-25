Лидер Little Big выступил с важным заявлением — в группе произошли серьезные изменения. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе, пишет «Стархит».
Little Big распустили коллектив: nеперь группа – это Илья Прусикин и Соня Таюрская
Little Big распустили коллектив: nеперь группа – это Илья Прусикин и Соня Таюрская
Объявление появилось на официальной странице группы. «Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, теперь Little Big – это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», – говорится в сообщении.
Отметим, что ушедшие солисты никак не прокомментировали перемены. Судя по соцсетям Макарова и Лиссова, певцы остались в России. Прусикин и Таюрская, как известно, эмигрировали в Америку.
Возвращаться в родную страну Илья и Софья не планируют. Пара расположилась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты активно выступают и дают концерты, так что особых проблем с финансами нет.