И снова пятница, а значит, в эфире развлекательное шоу Limon LIVE! Гостьей очередного выпуска стала солистка группы ЛОTOS, певица Александра Вилюмовская, которая родилась в Таллинне, но сейчас живет Санкт-Петербурге.
LIMON LIVE ⟩ Солистка группы ЛОTOS из Санкт-Петербурга: от эстонского гражданства не откажусь!
Хотя солистка группы ЛОTOS переехала в Россию в 2013 году, о родном Таллинне не забывает и очень часто сюда приезжает. Студию Limon LIVE она посетила в один из таких приездов.
«У меня здесь мама, родной брат, друзья, – перечисляет Александра. – У меня эстонское гражданство до сих пор, и я от него не отказываюсь ни в коем случае. Основная часть аудитории у меня, несмотря на то, что я живу там (в России), остается в родной Эстонии».
К тому же, певица признается, что именно во время приездов в Эстонию она подпитывается новыми силами. Поэтому сюда так сильно тянет.
Ведущие Limon LIVE спросили у Александры, с чем связан такой большой промежуток в творчестве. Было время, когда ЛОTOS фонтанировал новыми треками, сейчас же в творчестве коллектива затяжная пауза. Солистка некогда популярной в Эстонии группы признается, что песни, как правило, пишет себе сама, но вот после шуточного хита «На карантине» и лирической песни «Границы» давно ничем свою аудиторию не радовала. Стоит напомнить, что эти две песни Вилюмовская написала, когда из-за коронавируса границы закрыли. Тогда Александра оказалась пленницей в своем родном Таллинне. Более четырех месяцев она с маленькой дочерью не могла вернуться домой в Санкт-Петербург к мужу. Впрочем, стрессовая ситуация подарила вдохновение: так у проекта ЛОТОS в 2020 один за другим стали рождаться хиты – сначала «На карантине», затем «Границы». Но когда Александра вернулась в Питер, а жизнь вернулась в привычное русло, вдохновение вновь испарилось.
«Когда ты становишься мамой, женой, переезжаешь в другой город, в другую страну, накладывается очень много бытовых проблем. И тут уже не до песен», – признается Александра. Певица вспоминает, что когда только переехала в Питер, после яркой премьеры клипа «Тело» вышла замуж, а потом отправилась в свадебное путешествие. А дальше беременность, появление на свет долгожданной малышки… Публика таких пауз артистам, увы, не прощает.
«Если ты музыкант, если ты артист – ты должен быть на слуху, на виду. Ты ходишь на мероприятия, светишься, общаешься, а личная жизнь тебя из этого вытягивает», – говорит Александра Вилюмовская, но откровенно признается, что основная причина затишья в творчестве все же не в этом.
«Самое главное – личные блоки. Они вылезли, когда появилась дочка. Думаю, что нужна серьезная проработка с психологом, потому что нет вдохновения. Есть идеи, начинаешь что-то делать, и все откладывается на потом. Я буду с этим работать. Будут записаны новые песни, будут сняты новые клипы обязательно», – обещает солистка группы ЛОTOS.
Александра Вилюмовская то и дело отказывается от предложений писать песни другим исполнителям: «На заказ не умею, песню надо прожить», – разводит руками певица.
Именно так после родов и бессонных ночей родилась песня «Мама», так за одну ночь со слезами была написана «Границы» – музыкальная история о вынужденной разлуке с любимым супругом. Так же легко родилась песня «На карантине» – уж очень острая была эта тема в 2020 году. Весной этого же года в Таллинне Вилюмовская за несколько дней сняла шуточный видеоклип, после которого ее сразу позвали на радио, телевидение, а песня стала местным хитом. Еще бы! Чего только не было в этом провокационном видео: и платье-подушка, и танцы на балконе, и портрет тогдашнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
Отдельно стоит отметить образ самой Александры – юбка из туалетной бумаги и пакеты с гречневой крупой, которыми она кокетливо прикрывала грудь на видео. Будем надеяться, что солистка группы ЛОTOS зарядится некислой энергией Limon LIVE и вновь порадует своих поклонников в странах Балтии новыми песнями и клипами.
Блиц-опрос рубрики «Или...или!» застал нашу героиню врасплох. Уже на первом вопросе Таллинн или Санкт-Петербург Александра растерялась.
«Нет, выбрать не могу! Вопрос из такого же разряда: музыка или семья», – сказала она.
«Так, это следующий мой вопрос», – засмеялась ведущая.
Но певица сумела изящно ускользнуть от ответов: «Есть два крыла, без которых ты не полетишь. Вот, пожалуй, для меня это Питер и Таллинн, а также семья и карьера». И правильно: на четырех крыльях лететь и комфортнее, и надежнее, чего мы Саше и пожелаем!
Смотрите пятничный выпуск Limon LIVE, и вы узнаете, почему Александра Вилюмовская предпочтет мини декольте, о каком коктейле мечтает, хотя не пьет алкоголь, что для нее предпочтительнее – секс или баня, а также – почему артистка не боится появляться в социальных сетях без макияжа и даже плакать перед своей аудиторией.
А еще Александра призналась, что ее кумиром всегда был Майкл Джексон, и когда она узнала о его смерти – расплакалась. Но для рубрики «Теребим звезду», где ведущие попросили исполнить кусочек какой-нибудь любимой, но не своей композиции, Александра обратилась вовсе не к репертуару Джексона. Получилось очень энергично… Эдгар даже пустился в пляс.
Смотрите свежий впуск Limon LIVE, заряжайтесь пятничным настроением!