LIMON LIVE ⟩ Солистка группы ЛОTOS из Санкт-Петербурга: от эстонского гражданства не откажусь!

«Когда ты становишься мамой, женой, переезжаешь в другой город, в другую страну, накладывается очень много бытовых проблем. И тут уже не до песен», – признается Александра. Певица вспоминает, что когда только переехала в Питер, после яркой премьеры клипа «Тело» вышла замуж, а потом отправилась в свадебное путешествие. А дальше беременность, появление на свет долгожданной малышки… Публика таких пауз артистам, увы, не прощает.

Фото: Sander Ilvest

«Если ты музыкант, если ты артист – ты должен быть на слуху, на виду. Ты ходишь на мероприятия, светишься, общаешься, а личная жизнь тебя из этого вытягивает», – говорит Александра Вилюмовская, но откровенно признается, что основная причина затишья в творчестве все же не в этом.

«Самое главное – личные блоки. Они вылезли, когда появилась дочка. Думаю, что нужна серьезная проработка с психологом, потому что нет вдохновения. Есть идеи, начинаешь что-то делать, и все откладывается на потом. Я буду с этим работать. Будут записаны новые песни, будут сняты новые клипы обязательно», – обещает солистка группы ЛОTOS.

Александра Вилюмовская то и дело отказывается от предложений писать песни другим исполнителям: «На заказ не умею, песню надо прожить», – разводит руками певица.