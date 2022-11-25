КАКАЯ ГАДОСТЬ! ⟩ Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: в соцсетях обсуждают кадры со съемок «СамоИронии судьбы»

«Да, мы уже давно живем в другой реальности.



В той, в которой Надю играет Оля Бузова, а Ипполита - Киркоров.



Вот такая теперь «Ирония судьбы».



И нет этой мерзости конца»



Доброе утро. pic.twitter.com/Hn7mdceRLn