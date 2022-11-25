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КАКАЯ ГАДОСТЬ! ⟩ Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: в соцсетях обсуждают кадры со съемок «СамоИронии судьбы»

Limon.ee
Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: в соцсетях обсуждают кадры со съемок «СамоИронии судьбы»
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В середине осени стало известно, что канал «ТНТ» готовит фильм-пародию «СамоИрония судьбы», который выйдет на экраны перед Новым годом, пишет RUS TVNET. Теперь появились первые кадры и подробности. Последовала и реакция в Twitter. 

Роль Ипполита досталась Филиппу Киркорову, а невесты Жени Лукашина Гали – Ольге Бузовой.

В свою очередь, Надю в пародии сыграет Ольга Картункова, известная зрителям по выступлениям за команду КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и съемкам в комедийном шоу «Однажды в России».

Среди других российских артистов, которые появятся на экране: Клава Кока в образе Людмилы Гурченко, шведский посол – Павел Воля, обокраденный Шпак – Гарик Мартиросян. Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев станут Шуриком и Иваном Грозным.

Среди прочих: Ляйсан Утяшева, Сергей Жуков, Алсу, Марина Федункив, Люся Чеботина, Марина Кравец.

Реакция на новости о фильме в Twitter:

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