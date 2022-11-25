Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк вместе с коллективом сейчас находится в турне по Америке. В интервью YouTube-каналу «Олицкая» музыкант рассказал, что еще до 2014 года его просили читать рэп на русском, но он отказывался, пишет RUS TVNET со ссылкой на УНИАН.
Лидер победившей на Евровидении-2022 группы Kalush Orchestra о давлении на свою музыку: «Делай на русском, как делают все»
«Мои друзья говорили: "Если ты уже делаешь какой-то рэп, то делай его хотя бы на русском, как делают все". Это очень меня бесило. У меня была цель – показать, что это все возможно», – рассказал Олег.
Сейчас музыкант рад, что у него есть возможность нести украинскую культуру в мир. Он отметил, что те, кто раньше ему советовал писать на русском, уже «переобулись».
Лидер Kalush Orchestra признался, что ему нравится заниматься творчеством и видеть благодарность аудитории. Он не хочет ни с кем соперничать. У группы нет цели кого-то превзойти. «У нас есть цель – делать классно, так, чтобы иностранец услышал украинскую музыку и сказал: "Вау, Украина замечательная», – резюмировал Олег Псюк.
Напомним, Kalush Orchestra – музыкальный коллектив, который принял участие в Евровидении-2022 от Украины. Артисты одержали победу с песней Stefania. Как признался лидер группы, Стефания – это собирательный образ украинской матери. Такое название Псюк выбрал для песни неслучайно, потому что его маму зовут Стефания.