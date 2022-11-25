Россиян этим не проймешь: Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева

Пост собрал рекордные десять тысяч комментариев. В то время, как одни поблагодарили шоумена за сочувствие к украинцам, другие оставили полные ненависти комментарии.

«Это ужасно, но почему вы, русский человек, не выставляли эти посты, когда такие же маленькие неповинные дети, русские дети, на протяжении стольких лет жили в аду? А некоторых и вовсе уже нет! Почему вас это так не беспокоило?» – высказалась ksn._d.