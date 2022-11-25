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Россиян этим не проймешь: Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева

Limon.ee
Россиян этим не проймешь: Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

Российский шоумен Максим Галкин 25 ноября разместил в Инстаграме облетевшее Сеть фото маленькой девочки из Киева, которую родители привезли на заправку зарядить необходимый для жизни ингалятор. И этим спровоцировал агрессивную часть своих подписчиков.

Пост собрал рекордные десять тысяч комментариев. В то время, как одни поблагодарили шоумена за сочувствие к украинцам, другие оставили полные ненависти комментарии.

«Россиян этим не проймешь, у них есть ответка заготовленная про «8 лет», – написала kama.mamedova.121.

«Это ужасно, но почему вы, русский человек, не выставляли эти посты, когда такие же маленькие неповинные дети, русские дети, на протяжении стольких лет жили в аду? А некоторых и вовсе уже нет! Почему вас это так не беспокоило?» – высказалась ksn._d.

«Жаль, раньше не разглядела в вас ирода», – написала olesya_r888, сообщает gordonua.com.

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