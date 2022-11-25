IQ выше среднего: простой способ по увлечениям отличить умного мужчину от глупого

Кроме участия в азартных играх, основанных на определенных навыках, в частности в скачках, такие мужчины чаще выбирают более сложные варианты ставок и тратят больше денег, пишет doctorpiter.ru.

В свое исследование ученые включили более 15 тысяч финских мужчин, которые прошли тест на IQ перед военной службой. И сопоставили его результаты с записями о поведении этих мужчин в азартных играх в Интернете и данными об их социально-экономическом статусе, доходах и образовании из статистического управления Финляндии.

— Наше исследование выявило сильную корреляцию между мужчинами с высоким IQ и теми, кто участвует в квалифицированных азартных играх, таких как ставки на скачки. (…) Важно отметить, что наши результату не обязательно могут быть применимы к случайным азартным играм, например, в игровые автоматы, –предположил один из авторов исследования, профессор Дэвид Форрест из Школы менеджмента Ливерпульского университета.