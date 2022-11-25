Специалисты Университета Восточной Финляндии и Ливерпульского университета пришли к выводу, что чем вышле IQ мужчины, тем больше вероятность того, что он будет делать ставки...
IQ выше среднего: простой способ по увлечениям отличить умного мужчину от глупого
Кроме участия в азартных играх, основанных на определенных навыках, в частности в скачках, такие мужчины чаще выбирают более сложные варианты ставок и тратят больше денег, пишет doctorpiter.ru.
Некоторые способности, которые привыкли считать обыденными, на самом деле могут указать на интеллектуала лучше стандартного теста на IQ. По словам доктора философии, доктора психологии Университетского колледжа Лондона Джереми Дина, признаки интеллекта многочисленны и разнообразны. Он собрал 20 неочевидных. Итак, такие люди
умеют мечтать;
ценят черный юмор;
отказываются от второстепенной информации;
склонны к тревожности;
обладают большими зрачками;
либеральны и реже религиозны;
выше среднего роста;
предпочитают одиночество;
поздно ложатся спать;
доверяют другим;
успешнее переживают финансовые трудности;
чаще ленятся;
умеют выходить из состояния неопределенности;
хороши собой;
любознательны, ищут новых впечатлений;
не склонны к агрессии, послушны;
контролируют себя;
склонны к сотрудничеству;
получают удовольствие от споров и головоломок.