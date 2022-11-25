ФОТО ⟩ Эстонская телеведущая о казусе в эфире: не могу поверить, что это случилось со мной!

В четверг, 25 ноября, телеканал TV3 допустил ошибку и показал не тот эпизод программы о путешествиях Kethi emmega Balkanil (Кети с мамой на Балканах). Однако певица, актриса и телеведущая Кети Уйбомяги не расстроилась, а отреагировала на эту ситуацию с юмором.
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«Спасибо всем милым и преданным телезрителям, которые прислали мне так много писем. Я сама в это время была на концерте, и действительно, в эфире произошел технический сбой, поэтому более ранний эпизод передачи о Балканах вышел сегодня в эфир», – написала Кети Уйбомяги в соцсетях.
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