ФОТО ⟩ Эстонская телеведущая о казусе в эфире: не могу поверить, что это случилось со мной!

«Спасибо всем милым и преданным телезрителям, которые прислали мне так много писем. Я сама в это время была на концерте, и действительно, в эфире произошел технический сбой, поэтому более ранний эпизод передачи о Балканах вышел сегодня в эфир», – написала Кети Уйбомяги в соцсетях.